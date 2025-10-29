  1. Моя Слобода
Депутат Школкина предложила вернуть на Оку полноценное судоходство

Соответствующее письмо она направила в Минтранс России.

При обсуждении Стратегии развития Тульской области и на встречах с экспертным сообществом неоднократно поднимался вопрос, связанный с использованием внутренних водных путей реки Оки, что в последние годы стало практически невозможным из-за снижения в ней уровня воды.

Именно по этой причине с 2012 года были прекращены пассажирские перевозки водным видом транспорта по судоходной линии реки Оки из Калуги до населённых пунктов Калужской и Тульской областей, хотя востребованность в данном направлении остаётся, напомнила депутат Госдумы Надежда Школкина:

— Вместе с этим в регионе есть потребность в развитии внутренних водных путей как со стороны промышленности, так и со стороны туристической отрасли. В связи с чем направила соответствующее письмо в Минтранс России с просьбой разработать конкретный план мероприятий, направленных на восстановление судоходства реки Оки, в частности на участке Калуга - Коломна.

