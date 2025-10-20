  1. Моя Слобода
За неделю более 3800 туляков подхватили ОРВИ
Фото из архива Myslo.

За неделю более 3800 туляков подхватили ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 7,3%.

Региональное Управление Роспотребнадзора напоминает тулякам, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время. Также следует следовать нескольким важным советам:

  • При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом.
  • Не занимайтесь самолечением! Это позволит избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих.
  • Избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.).
  • Сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
  • Используйте средства защиты органов дыхания, а также соблюдайте социальную дистанцию при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом.
  • Чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб.
  • Регулярно обеззараживайте гаджеты.
  • Соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проводите влажную уборку и проветривание.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.

сегодня, в 21:21 0
