За неделю более 3800 туляков подхватили ОРВИ

Фото из архива Myslo.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 7,3%.

Региональное Управление Роспотребнадзора напоминает тулякам, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время. Также следует следовать нескольким важным советам: