  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет электричества 21 октября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 21 октября

Где в Туле не будет электричества 21 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. К. Маркса, 1, 3-а, 3-б, 2-а, 5, 5-а,
  • ул. Демидовская Плотина, 14-б,
  • ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
  • ул. Староникитская, 77,
  • ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 4-12, 1-а, 4-а, 4-б, 4-в, 9-а, 11-а, 12-а, 13-б, 14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 20-26 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 16-д, 16-е, 20-а, 24-в, 28-а, 28-б,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • 7-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Мосина, 19, 25.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 22:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
нет светагде в Туле отключат светплановые отключения электроэнергии
Место
Тула
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
сегодня, в 07:00, 53 527 3
Где в Туле не будет электричества 21 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электричества 21 октября
вчера, в 22:00, 22 1296 2
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
вчера, в 16:17, 103 2778 0
В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
Жизнь Тулы и области
В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
вчера, в 17:46, 20 1128 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
За неделю более 3800 туляков подхватили ОРВИ
За неделю более 3800 туляков подхватили ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.