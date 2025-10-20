Где в Туле не будет электричества 21 октября

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. К. Маркса, 1, 3-а, 3-б, 2-а, 5, 5-а,
- ул. Демидовская Плотина, 14-б,
- ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
- ул. Староникитская, 77,
- ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 4-12, 1-а, 4-а, 4-б, 4-в, 9-а, 11-а, 12-а, 13-б, 14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 20-26 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 16-д, 16-е, 20-а, 24-в, 28-а, 28-б,
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- 7-й Лихвинский пр-д, 2,
- ул. Мосина, 19, 25.