  В Тульской области «амнистированы» более 7 тысяч гаражей и участков под ними
В Тульской области «амнистированы» более 7 тысяч гаражей и участков под ними
В Тульской области «амнистированы» более 7 тысяч гаражей и участков под ними

Такие цифры приводит региональное Управление Росреестра

В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», граждане вправе в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки под ними.

Важным условием «гаражной амнистии» является прочная связь с землей и наличие фундамента. Гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года и располагаться на государственной или муниципальной земле. На «ракушки» и самовольные постройки упрощенный порядок регистрации не распространяется.

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», нужно обратиться в администрацию того муниципального образования, на территории которого расположен гараж и земельный участок.

– С начала действия «гаражной амнистии» на территории Тульской области зарегистрировано 2058 гаражей и 5475 земельных участков под ними общей площадью более 168 тысяч квадратных метров, – рассказала и. о. руководителя тульского Управления Росреестра Наталья Болсуновская.

сегодня, в 20:42 −1
Событие
гаражигаражная амнистияУправление Росреестра по Тульской области
Место
Тульская областьТула
