Просроченный стриплойн, мухи и тараканы: суд закрыл ресторан в ТЦ «Куклы» на 30 дней 

В заседании стало известно, какие нарушения нашли в точке общепита на ул. Советской санитарные врачи:
- в ресторане обрабатывали рыбу, готовили полуфабрикаты для пиццы и кондитерские изделия в одном цеху,
- в момент проверки была неисправна система водоотведения: сточные воды выливались на пол,
- мусорные ведра были без педалей (их приходилось, видимо, открывать руками),
- нашлись сотрудники без медкнижек,
- в помещениях замечены тараканы и мухи,
- найдена просрочка: стейки чак ролл и стриплойн.
В суде представители ресторана вину признали и пообещали устранить нарушения в кратчайшие сроки.
Ранее заведение закрыл Роспотребнадзор из-за угрозы распространения инфекции: по сообщению ведомства, в ресторане отравился посетитель.
По информации Советского районного суда г. Тулы.