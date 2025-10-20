Просроченный стриплойн, мухи и тараканы: суд закрыл ресторан в ТЦ «Куклы» на 30 дней 

Сегодня в Советском суде решили судьбу ресторана «Пилот» — ООО «Прайм ТТ».

В заседании стало известно, какие нарушения нашли в точке общепита на ул. Советской санитарные врачи:

в ресторане обрабатывали рыбу, готовили полуфабрикаты для пиццы и кондитерские изделия в одном цеху,

в момент проверки была неисправна система водоотведения: сточные воды выливались на пол,

мусорные ведра были без педалей (их приходилось, видимо, открывать руками),

нашлись сотрудники без медкнижек,

в помещениях замечены тараканы и мухи,

найдена просрочка: стейки чак ролл и стриплойн.

В суде представители ресторана вину признали и пообещали устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Ранее заведение закрыл Роспотребнадзор из-за угрозы распространения инфекции: по сообщению ведомства, в ресторане отравился посетитель.

По информации Советского районного суда г. Тулы.