Роспотребнадзор закрыл ресторан «Пилот» из-за угрозы распространения инфекции

В ресторане выявлены нарушения обязательных требований к условиям производства кулинарной продукции, поточности технологических процессов приготовления пищевой продукции, ведению технологических документов.
Эксплуатация организации общественного питания «Пилот» ООО «Прайм ТТ» приостановлена до устранения нарушений.
Материалы о временном запрете деятельности ресторана направлены для рассмотрения в Советский районный суд.
Проводится работа по устранению выявленных нарушений. Ситуация находится на контроле Управления.