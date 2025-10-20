  1. Моя Слобода
  Роспотребнадзор закрыл ресторан «Пилот» из-за угрозы распространения инфекции
Роспотребнадзор закрыл ресторан «Пилот» из-за угрозы распространения инфекции

После экстренного извещения из больницы об отравлении гостя санитарные врачи провели расследование.

В ресторане выявлены нарушения обязательных требований к условиям производства кулинарной продукции, поточности технологических процессов приготовления пищевой продукции, ведению технологических документов.

Эксплуатация организации общественного питания «Пилот» ООО «Прайм ТТ» приостановлена до устранения нарушений.

Материалы о временном запрете деятельности ресторана направлены для рассмотрения в Советский районный суд.

Проводится работа по устранению выявленных нарушений. Ситуация находится на контроле Управления.

сегодня, в 12:17 +3
