Опубликована афиша фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 21 по 26 октября на 35 площадках региона состоится XXIII международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова. В шести программах игрового кино «Боевая десятка», документального «Битва за жизнь», детско-юношеского «Соколенок», «АКМ» (короткий метр), «Сериал», ретроспективного «Солдаты свободы» будет представлено более 60 фильмов.

21 октября в 17.00 в ГКЗ состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Любовь Руденко вручит призы «Золотой меч» «За большой вклад в развитие военного кино» российскому кинорежиссёру, сценаристу, продюсеру, президенту гильдии кинорежиссёров России Николаю Лебедеву и хрустальный приз «За актерское мастерство имени Николая Олялина» российскому актёру театра и кино Максиму Дрозду.

Церемонию посетит китайская делегация из 10 человек во главе с президентом Всекитайского научного общества мирового кино Ли Цянь, чей фильм «Клятва спасителей» был представлен на фестивале им. Озерова в 2023 году.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи на киноплощадках Тулы и Тульской области, показы фильмов для зрителей с ограничениями по зрению и слуху, «Неделя китайского кино», на которой будет представлено четыре игровых и один документальный фильм китайского производства с русскими субтитрами на военную тематику.

Афиша фестиваля опубликована на сайте Городского концертного зала:

Вход свободный.