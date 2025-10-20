  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Опубликована афиша фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Опубликована афиша фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Опубликована афиша фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле

Открытие состоится уже завтра, 21 октября.

С 21 по 26 октября на 35 площадках региона состоится XXIII международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова. В шести программах игрового кино «Боевая десятка», документального «Битва за жизнь», детско-юношеского «Соколенок», «АКМ» (короткий метр), «Сериал», ретроспективного «Солдаты свободы» будет представлено более 60 фильмов.

21 октября в 17.00 в ГКЗ состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Любовь Руденко вручит призы «Золотой меч» «За большой вклад в развитие военного кино» российскому кинорежиссёру, сценаристу, продюсеру, президенту гильдии кинорежиссёров России Николаю Лебедеву и хрустальный приз «За актерское мастерство имени Николая Олялина» российскому актёру театра и кино Максиму Дрозду.

Церемонию посетит китайская делегация из 10 человек во главе с президентом Всекитайского научного общества мирового кино Ли Цянь, чей фильм «Клятва спасителей» был представлен на фестивале им. Озерова в 2023 году.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи на киноплощадках Тулы и Тульской области, показы фильмов для зрителей с ограничениями по зрению и слуху, «Неделя китайского кино», на которой будет представлено четыре игровых и один документальный фильм китайского производства с русскими субтитрами на военную тематику.

Афиша фестиваля опубликована на сайте Городского концертного зала:

Галерея
показать все фотографии

Вход свободный.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль Озерова
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1740 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1189 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2725 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 810 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
Просроченный стриплойн, мухи и тараканы: суд закрыл ресторан в ТЦ «Куклы» на 30 дней 
Просроченный стриплойн, мухи и тараканы: суд закрыл ресторан в ТЦ «Куклы» на 30 дней 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.