На площади Ленина начали монтаж Губернского катка

На площади Ленина начали монтаж Губернского катка

Его должны установить до 4 декабря.

На площади Ленина начали монтаж Губернского катка. Его должны установить до 4 декабря, а демонтаж запланирован на апрель 2026 года. Стоимость работ составит 71 миллион рублей.

photo_2025-10-20_15-46-12.jpg

Напомним, что на время монтажа и работы Губернского катка будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • на части парковочного пространства, расположенного на площади Ленина;
  • по улице Менделеевской (нечётная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.

Проезд на парковку на площади Ленина будет осуществляться со стороны ул. Менделеевской. Ограничения продлятся до 30 апреля 2026 года.

сегодня, в 17:04
Место
ТулаГубернский каток
