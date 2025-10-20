Его должны установить до 4 декабря.

На площади Ленина начали монтаж Губернского катка. Его должны установить до 4 декабря, а демонтаж запланирован на апрель 2026 года. Стоимость работ составит 71 миллион рублей.

Напомним, что на время монтажа и работы Губернского катка будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

на части парковочного пространства, расположенного на площади Ленина;

по улице Менделеевской (нечётная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.

Проезд на парковку на площади Ленина будет осуществляться со стороны ул. Менделеевской. Ограничения продлятся до 30 апреля 2026 года.