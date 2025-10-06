Итоги ремонта дорог в Тульской области: все объемы выполнены, асфальт в лужи класть не будут

Фото Алексея Пирязева.

На оперативном совещании у губернатора обсудили состояние дорог и общественного транспорта.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светланы Воскресенской, с 2025 года в регионе, как и по всей стране, взят курс на новый дорожный проект «Инфраструктура для жизни». Ему предшествовали пять лет обновления региональных и муниципальных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). За 2019–2024 годы в нормативное состояние было приведено свыше 750 км дорожной сети.

— В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт чуть более 126 км автодорог, из них 102 км — региональные дороги и 24 км — местные дороги в муниципальных образованиях Тульской городской агломерации. Объем выполненных работ больше, чем в 2024 году (было отремонтировано 112,7 км). В текущем году работы по укладке асфальтобетона завершены на всех объектах досрочно в сентябре, — пояснила Светлана Воскресенская.

Достижению такого результата способствовало наличие в Тулаавтодоре техники, человеческих ресурсов, своевременной контрактации: свыше тысячи специалистов и 600 единиц дорожно-строительной техники.

— Нацпроект направлен на обновление в первую очередь дорог, ведущих к школам, детским садам, больницам, туристическим, спортивным объектам и достопримечательностям. Эти критерии являются основными при планировании работ, — пояснила министр.

Комплексный подход к ремонту дорог — одна из особенностей нацпроекта. Реализация мер по обеспечению дорожной безопасности (установка дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений, размещение пешеходных переходов, остановочных пунктов, обустройство тротуаров, освещения и искусственных неровностей) — большая совместная работа дорожников и Госавтоинспекции. Составлены планы работ по минимизации очагов аварийности, разработаны проекты организации дорожного движения.

Министерство совместно с администрациями муниципалитетов разрабатывает пятилетние планы дорожной деятельности. В «отличниках» — Киреевский, Щекинский, Богородицкий, Заокский районы, которые своевременно прислали проработанные планы.

— Четкое правильное планирование — залог выполнения работ. И все-таки держите на контроле дороги к социальным объектам — чтобы они были подготовлены комплексно, и сами дороги, и тротуары, и пешеходные переходы, регулирование движения. И давайте отметим тех людей, кто работал на дорогах, кто реально руками работал, — предложил губернатор Дмитрий Миляев.

А потом все-таки уточнил про текущий ремонт дорог:

— Текущий ремонт когда будем проводить? Асфальт в лужи и в снег будем класть, как разрешают современные технологии? — шутливо уточнил губернатор.

Министр заверила, что текущий ремонт, в том числе и ямочный, идет круглогодично. И исключительно по технологии.