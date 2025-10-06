  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Итоги ремонта дорог в Тульской области: все объемы выполнены, асфальт в лужи класть не будут - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Итоги ремонта дорог в Тульской области: все объемы выполнены, асфальт в лужи класть не будут
Фото Алексея Пирязева.

Итоги ремонта дорог в Тульской области: все объемы выполнены, асфальт в лужи класть не будут

На оперативном совещании у губернатора обсудили состояние дорог и общественного транспорта.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светланы Воскресенской, с 2025 года в регионе, как и по всей стране, взят курс на новый дорожный проект «Инфраструктура для жизни». Ему предшествовали пять лет обновления региональных и муниципальных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). За 2019–2024 годы в нормативное состояние было приведено свыше 750 км дорожной сети.

— В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт чуть более 126 км автодорог, из них 102 км — региональные дороги и 24 км — местные дороги в муниципальных образованиях Тульской городской агломерации. Объем выполненных работ больше, чем в 2024 году (было отремонтировано 112,7 км). В текущем году работы по укладке асфальтобетона завершены на всех объектах досрочно в сентябре, — пояснила Светлана Воскресенская.

Достижению такого результата способствовало наличие в Тулаавтодоре техники, человеческих ресурсов, своевременной контрактации: свыше тысячи специалистов и 600 единиц дорожно-строительной техники.

— Нацпроект направлен на обновление в первую очередь дорог, ведущих к школам, детским садам, больницам, туристическим, спортивным объектам и достопримечательностям. Эти критерии являются основными при планировании работ, — пояснила министр.

Комплексный подход к ремонту дорог — одна из особенностей нацпроекта. Реализация мер по обеспечению дорожной безопасности (установка дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений, размещение пешеходных переходов, остановочных пунктов, обустройство тротуаров, освещения и искусственных неровностей) — большая совместная работа дорожников и Госавтоинспекции. Составлены планы работ по минимизации очагов аварийности, разработаны проекты организации дорожного движения.

Министерство совместно с администрациями муниципалитетов разрабатывает пятилетние планы дорожной деятельности. В «отличниках» — Киреевский, Щекинский, Богородицкий, Заокский районы, которые своевременно прислали проработанные планы.

— Четкое правильное планирование — залог выполнения работ. И все-таки держите на контроле дороги к социальным объектам — чтобы они были подготовлены комплексно, и сами дороги, и тротуары, и пешеходные переходы, регулирование движения. И давайте отметим тех людей, кто работал на дорогах, кто реально руками работал, — предложил губернатор Дмитрий Миляев. 

А потом все-таки уточнил про текущий ремонт дорог:

— Текущий ремонт когда будем проводить? Асфальт в лужи и в снег будем класть, как разрешают современные технологии? — шутливо уточнил губернатор.

Министр заверила, что текущий ремонт, в том числе и ямочный, идет круглогодично. И исключительно по технологии.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:40 −2
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий МиляевСветлана Воскресенская
Место
Тула
Прочее
ремонт дорог
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
сегодня, в 07:00, 72 1074 3
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
Политика и экономика
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
сегодня, в 13:37, 38 2112 -5
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
Жизнь Тулы и области
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
сегодня, в 06:39, 30 2232 -4
Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками
Жизнь Тулы и области
Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками
сегодня, в 14:55, 23 2152 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский АКМ поздравил легенду советского хоккея Бориса Михайлова с днем рождения
Тульский АКМ поздравил легенду советского хоккея Бориса Михайлова с днем рождения
85 новых автобусов поступят в Тульскую область до 1 ноября
85 новых автобусов поступят в Тульскую область до 1 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.