85 новых автобусов поступят в Тульскую область до 1 ноября

Фото Алексея Пирязева.

На оперативном совещании у губернатора обсудили развитие общественного транспорта в регионе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская рассказала, что до конца года в регионе планируется обновить 97 автобусов (63 ед. — средний класс, 34 ед. — малый класс) при федеральной поддержке порядка 250 млн руб.

На сегодняшний день уже поставлено 10 новых автобусов, которые выйдут на маршруты Тулы.

До 1 ноября 2025 года в Тульскую область поступят еще 85 единиц техники.

— А есть планы на обновление парка транспорта на 2026 год? — поинтересовался губернатор Дмитрий Миляев.

По словам министра транспорта, сейчас формируют условия контракта на 2026 год.