Тульский АКМ поздравил легенду советского хоккея Бориса Михайлова с днем рождения

Фото Алексея Пирязева.

В клубе отметили, что своим личным примером Борис Петрович вдохновляет новые поколения хоккеистов на победы.

Сегодня, 6 октября, свой 81-й день рождения отмечает легендарный советский хоккеист, заслуженный тренер СССР и России, двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Борис Петрович Михайлов.

К поздравлениям присоединился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Ваши достижения навсегда вписаны в историю мирового спорта и являются примером для подражания для тысяч молодых хоккеистов. Хочу особо отметить Ваш неоценимый вклад в развитие хоккея, в том числе и в Тульской области. Для нас огромная честь, что тульский хоккей носит Ваше имя — «Академия Михайлова».

Благодаря Вашему вдохновению и поддержке в регионе активно развивается хоккей на всех уровнях, появляются новые таланты,

а число поклонников этой прекрасной игры растет с каждым годом.

Ваши знания, опыт и преданность делу помогли воспитать целую плеяду талантливых спортсменов, которые с честью представляли и продолжают представлять нашу страну на международной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и новых успехов в Вашей деятельности на благо российского спорта!

Мы всегда рады видеть Вас в Тульской области и с гордостью отмечаем, что Ваш вклад в развитие хоккея в нашем регионе неоценим!

Также с днем рождения легенду поздравила «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова»:

— Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за то, что своим личным примером Вы вдохновляете новые поколения хоккеистов на победы. Мы с гордостью носим имя Великого человека. Всегда ждем в гости!