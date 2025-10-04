Туляки увидят метеорные потоки Дракониды

Фото: ru.freepik.com.

Редкое явление будет видно по всей России с 6 октября.

Ярчайший звездопад Дракониды начнётся уже послезавтра — редкое явление будет видно по всей России с 6 октября.

Астрономы обещают захватывающее зрелище: до 150 крупных и ярких метеоров в час, пик активности которых придется на 8 октября.

«На самом деле „звездопад“ — это космический пылевой дождь из частиц комет и астероидов, которые, сталкиваясь с атмосферой Земли, вспыхивают светящимися полосами», — объясняют ученые.

В обычные годы Дракониды дарят всего 5–10 метеоров в час, но история знает настоящие «метеорные бури». Так, в 1933, 1946 и 2011 годах можно было увидеть сотни и даже тысячи вспышек.

В 2025 году комета Джакобини–Циннера проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, что повышает шансы на необычайную активность.