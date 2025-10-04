  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки увидят метеорные потоки Дракониды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки увидят метеорные потоки Дракониды
Фото: ru.freepik.com.

Туляки увидят метеорные потоки Дракониды

Редкое явление будет видно по всей России с 6 октября.

Ярчайший звездопад Дракониды начнётся уже послезавтра — редкое явление будет видно по всей России с 6 октября. 

Астрономы обещают захватывающее зрелище: до 150 крупных и ярких метеоров в час, пик активности которых придется на 8 октября.

«На самом деле „звездопад“ — это космический пылевой дождь из частиц комет и астероидов, которые, сталкиваясь с атмосферой Земли, вспыхивают светящимися полосами», — объясняют ученые. 

В обычные годы Дракониды дарят всего 5–10 метеоров в час, но история знает настоящие «метеорные бури». Так, в 1933, 1946 и 2011 годах можно было увидеть сотни и даже тысячи вспышек.

В 2025 году комета Джакобини–Циннера проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, что повышает шансы на необычайную активность.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
звездопад Дракониды
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
Жизнь Тулы и области
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
сегодня, в 11:13, 60 2314 -8
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
Жизнь Тулы и области
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
сегодня, в 21:05, 38 476 0
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
сегодня, в 09:00, 76 925 2
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
Дежурная часть
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
сегодня, в 15:13, 23 1373 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.