В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.
— Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — говорится в сообщении.
