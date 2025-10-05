  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

— Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — говорится в сообщении.

сегодня, в 02:09 0
Место
Тула
Прочее
атака БПЛА
Туляки увидят метеорные потоки Дракониды
Туляки увидят метеорные потоки Дракониды
news@myslo.ru
