Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
Фото Крапивенского музея.

Гости обсуждали культурные коды и русскую литературу.

В Тульскую область с неофициальным визитом прибыли посол Франции в России Николя де Ривьер и директор Французского Института в России Александр Джорджини.

В Крапивне гости побывали на экскурсии в Музее Земства и градостроительной истории, погуляли по центру города и попробовали гастрономические специалитеты — блюда и напитки с крапивой.

«Было интересно сравнивать аналогии и различия в истории России и Франции, обсуждать культурные коды и русскую литературу, а также планировать варианты дальнейшего сотрудничества», — рассказали сотрудники Крапивенского музея. 

Гостей сопровождали зав. Крапивенским филиалом Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Ольга Веневцева, старший научный сотрудник музея Галина Овчинникова и переводчик Серж Дерсен.

сегодня, в 21:05 0
