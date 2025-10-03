Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками

Myslo пообщался со всеми, кто мог спасти несчастных животных, но так этого и не сделал.

Моя хата с краю

Две овчарки с четырьмя щенками оказались заперты в квартире девятиэтажки на улице Галкина. Их хозяина Александра закрыли в изоляторе на два месяца: он не платил алименты. Все это время собаки умирали мучительной смертью, оставшись без еды и сожрав своих четверых щенков.

Эта новость всю неделю не сходила с лент СМИ и соцсетей. Ничего уже не исправить. А можно ли было предотвратить?

В этой истории, на собачью беду, сошлось множество равнодушных людей. Не позвонили, не подумали, не проявили человечность. Те, кто мог помочь, стояли у запертой двери и уезжали. Правоохранители ничего не сделали, соседи сейчас пожимают плечами или придираются к изложенной в СМИ информации.

«Почему никто так и не упомянул халатность владельца? С момента покупки собаки ни разу не выгуливались, должный уход за ними также под большим сомнением. Это может подтвердить любой живущий в этом доме!» — возмущается в нашем телеграм-боте один из жителей.

Правда, почему-то о халатном обращении с животными он сообщает задним числом: комментарий пришел нам 6 октября. А собаки умерли неделей раньше.





Соседи

Женщина из квартиры по соседству открыла дверь и с порога закричала:

— Я ничего не знаю! Я с ним не разговариваю и даже фамилии его не знаю! Он — пьяница.

По ее словам, Александр плохо шел на контакт с соседями, ни с кем не общался:

— Голову наклонит — и все. Я слышала только, когда он приходил домой, потому что собаки выли и кидались на дверь. Он с ними не гулял абсолютно! Запах был до рвоты.

На днях приходила его бывшая жена с новым мужем и спасателями, стучались в дверь. Ключа у жены не было, они просто постояли и уехали. Может, уже и сдохли тогда эти собаки, я понятия не имею.

По словам соседки, к квартире, кроме бывшей жены Александра, приезжала служба спасения и люди из администрации. Но тоже пообщались и ушли.

Мужчина с верхнего этажа пожал плечами:

— Он был одиноким. Откуда же кто знал, кормят этих собак или нет? Администрация должна была приехать с полицией, с понятыми, вскрыть квартиру и посмотреть, что там творится.

Участковый тоже приезжал. Сказал, что вскрывать квартиру без разрешения прокуратуры не будет.

Сделал ли участковый хоть что-нибудь еще? Похоже, нет.

Хозяин собак

3 октября Александра выпустили из СИЗО. Журналистам Myslo мужчина дверь не открыл. Оставили в двери записку с номером телефона.





Выходя из подъезда, встретили еще одну соседку. Девушка рассказала, что узнала о запертых собаках слишком поздно, — на тот момент животные уже перестали подавать признаки жизни:

— Когда в Myslo вышел пост, приезжала ветеринарная служба. Собаки к тому времени уже умерли. Сотрудники ветслужбы вскрыли квартиру и вынесли трупы животных в пакетах.

Мы уехали с ул. Галкина в растерзанных чувствах. Удивительно, но спустя час корреспонденту поступил звонок от Александра:

— Ключи от квартиры были только у меня. Я говорил о собаках всем — судье, сотрудникам УФСИН. Всем было ***! Отпустили меня потому, что срок ареста подошел к концу, — 2 месяца. С бывшей женой я не общаюсь… — и бросил трубку.

По словам соседей, мужчина и раньше относился к питомцам равнодушно: никто не видел, как он выгуливает овчарок, собаки бесконечно лаяли и выли в квартире.

Действительно ли он сообщал о животных правоохранительным органам или теперь пытается обелиться?

Кто мог вскрыть дверь?

Myslo обратился за комментариями в компетентные органы.

В региональном УМВД нам сообщили, что заявление от жильцов поступило только 30 сентября, спустя почти два месяца заточения собак.



В комитете ветеринарии история шокировала всех. Причем там могли бы помочь: собрать рабочую группу с участием тех, кто может принять решение о вскрытии квартиры, поспособствовать освобождению животных. Но в комитет никто не обращался ни устно, ни письменно.

Представитель Альянса зоозащитников по Тульской области Елена:

— Если бы жильцы дома обратились в правоохранительные органы с письменным заявлением, там нашли бы возможность взять ключи у хозяина и открыть дверь.

У меня был случай, когда животные были заперты, потому что хозяина увезли в реанимацию. Квартира съемная, но хозяйку с ключом быстро нашли: жильцы молодцы — за пару дней пригнали туда администрацию, полицию и меня. Никто из животных не погиб!



Еще была ситуация, когда животные оказались взаперти из-за смерти хозяйки. Квартира на первом этаже, и люди подкармливали кошек через разбитое окно. Соседи тогда самостоятельно нашли сестру умершей, аж из Белгорода ее привезли! Кошки остались живы.

Что говорит закон

Прокуратура рассказала: ситуации, когда квартиру можно вскрыть в отсутствие владельца, описаны в п. 3 ст. 3 ЖК РФ и федеральных законах (например, Законе РФ «О полиции», ст. 15):

При угрозе жизни людей . Например, если есть подозрение, что человек в квартире нуждается в экстренной медицинской помощи или находится в заложниках.

. Например, если есть подозрение, что человек в квартире нуждается в экстренной медицинской помощи или находится в заложниках. При аварийной ситуации : утечке газа, пожаре, прорыве труб.

: утечке газа, пожаре, прорыве труб. Для обеспечения безопасности людей или государства. Например, при задержании преступников и др.

О животных — ни слова, поэтому вся надежда — на человеческий фактор. В инструкции МЧС нет пункта об обязанности снимать с деревьев застрявших там котов. Но едут и снимают.

Свои причины

У всех в этой ситуации нашлись свои причины остаться в стороне.

Хозяин ссылается на отсутствие у него возможности позвонить, хотя и до этого случая он не жаловал вниманием своих собак. Сотрудники УФСИН, по словам владельца овчарок, всё знали, но ничего не предприняли. Некоторые соседи «жили как на псарне» и, возможно, даже почувствовали облегчение, когда наступила тишина.

Многих жильцов дома беспокоила не мучительная смерть собак, а то, что трупы не вывезли и они «будут вонять». Это сквозит в их комментариях. Большинство жителей дома на улице Галкина смерть собак шокировала, но никто вовремя не предпринял никаких решительных шагов. Возможно, в надежде, что это сделает кто-то другой.

Куда звонить и писать, если животное осталось в запертой квартире