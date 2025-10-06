  1. Моя Слобода
В Туле переименовали шесть остановок
Фото администрации Тулы.

В Туле переименовали шесть остановок

Новые названия уже вносят в автоинформаторы в общественном транспорте.

В Туле изменили названия на шести остановках. Их переименовали, чтобы устранить одинаковые названия автобусных остановок в разных районах города и привести наименования в соответствие с имеющейся инфраструктурой, сообщили в администрации города. 

Теперь:

  • «Рынок „Хопёр“» на ул. Максима Горького теперь «Ул. Комсомольская»
  • «Быткомбинат» на ул. Металлургов теперь «Ул. Гастелло»,
  • «Центральный рынок» на ул. Советской — остановка «Площадь Ленина»,
  • «Совхоз „Декоративные культуры“» на проспекте Ленина переименован в остановку «Ул. Генерала Маргелова»,
  • «ДК комбайностроителей» на ул. Кирова теперь называется «Кировский сквер»,
  • «Кинотеатр „Радуга“» на Одоевском шоссе стала остановкой «Молодежный центр „Радуга“».

Специалисты вносят изменения в автоинформаторы общественного транспорта. В ближайшее время названия также поменяют и на остановочных павильонах. 

сегодня, в 15:13
