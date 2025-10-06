В Туле переименовали шесть остановок

Фото администрации Тулы.

Новые названия уже вносят в автоинформаторы в общественном транспорте.

В Туле изменили названия на шести остановках. Их переименовали, чтобы устранить одинаковые названия автобусных остановок в разных районах города и привести наименования в соответствие с имеющейся инфраструктурой, сообщили в администрации города.

Теперь:

«Рынок „Хопёр“» на ул. Максима Горького теперь «Ул. Комсомольская»

«Быткомбинат» на ул. Металлургов теперь «Ул. Гастелло»,

«Центральный рынок» на ул. Советской — остановка «Площадь Ленина»,

«Совхоз „Декоративные культуры“» на проспекте Ленина переименован в остановку «Ул. Генерала Маргелова»,

«ДК комбайностроителей» на ул. Кирова теперь называется «Кировский сквер»,

«Кинотеатр „Радуга“» на Одоевском шоссе стала остановкой «Молодежный центр „Радуга“».

Специалисты вносят изменения в автоинформаторы общественного транспорта. В ближайшее время названия также поменяют и на остановочных павильонах.