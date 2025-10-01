  1. Моя Слобода
В запертой квартире в Заречье от голода умерли овчарки со щенками

Владельца, по словам соседей, арестовали, поэтому помочь собакам было некому. Более двух недель люди пытались достучаться до спецслужб, чтобы вскрыть дверь.

В закрытой квартире дома № 9 по ул. Галкина в Туле почти три недели были заперты две немецкие овчарки, предположительно, со щенками. Собаки лаяли и скулили, но соседи ничего не могли поделать: хозяина собак, предположительно, забрали за что-то правоохранительные органы. Кто еще мог бы открыть квартиру и помочь животным, соседи не знали. 

— Мы звонили в МЧС и полицию, но никто не решился вскрыть дверь в отсутствие собственника жилья, — рассказал один из жильцов дома.

Хозяин квартиры, предположительно, человек неблагополучный, собак завел для разведения. 

Как стало известно Myslo, собаки перестали подавать признаки жизни примерно в пятницу, 26 сентября. Трупный запах из квартиры стал разноситься за несколько дней до этого.

Трупы несчастных животных якобы убрала бывшая жена владельца в это воскресенье. (Эту информацию позднее опровергли другие соседи).

Почему соседи не забили тревогу раньше и не начали писать в соцсети и СМИ, непонятно.

вчера, в 09:23
Событие
собаки
