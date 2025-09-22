В Новомосковской городской больнице построят новое приемное отделение за 478 млн рублей 

Приемный покой откроется в 2026 году.

Модульная конструкция на 1500 кв. м будет примыкать к основному зданию приемного отделения.

— Новый модульный корпус приёмного отделения больницы позволит оказывать помощь пациентам непосредственно в приемном покое: проводить операции и оказывать реанимационную помощь, не теряя драгоценных минут на транспортировку пациента на другие этажи, — прокомментировал министр здравоохранения Сергей Мухин.

Благодаря строительству нового модульного корпуса:

повысится пропускная способность отделения,

будет ускорена экстренная госпитализация,

повысится качество оказания медицинской помощи пациентам.

Новый приемный покой откроется в 2026 году. Стоимость работ составит порядка 478 миллионов рублей.