В Новомосковской городской больнице построят новое приемное отделение за 478 млн рублей 

Модульная конструкция на 1500 кв. м будет примыкать к основному зданию приемного отделения.
— Новый модульный корпус приёмного отделения больницы позволит оказывать помощь пациентам непосредственно в приемном покое: проводить операции и оказывать реанимационную помощь, не теряя драгоценных минут на транспортировку пациента на другие этажи, — прокомментировал министр здравоохранения Сергей Мухин.
Благодаря строительству нового модульного корпуса:
- повысится пропускная способность отделения,
- будет ускорена экстренная госпитализация,
- повысится качество оказания медицинской помощи пациентам.
Новый приемный покой откроется в 2026 году. Стоимость работ составит порядка 478 миллионов рублей.