Как тулякам получить ежемесячную выплату из материнского капитала

С начала года ежемесячную выплату из материнского капитала оформило более 2,5 тысячи тульских семей.

Одно из популярных направлений использования маткапитала — ежемесячная выплата на детей до 3 лет. С начала 2025 года ее оформили 2650 семей региона. Отделение СФР по Тульской области направило на эти цели свыше 363 миллионов рублей.

Право на получение данной меры поддержки имеют семьи Тульской области с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (35 466 рублей) на человека в месяц. При этом дополнительных требований к имущественной обеспеченности или трудовой занятости родителей нет.

— Получать выплату можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится трёх лет. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Размер ежемесячной выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. В 2025 году в Тульской области он составляет 17 201 рубль, — говорит управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Подать заявление на получение выплаты можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе регионального отделения СФР, а также в МФЦ. В большинстве случаев от родителей потребуется только заявление, все необходимые сведения специалисты ОСФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Заявление на выплату рассматривается в течение 5 рабочих дней. После одобрения деньги перечисляются на банковский счет в течение пяти рабочих дней, далее — 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплаты. Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то средства выплачиваются накануне.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Повторное заявление на получение выплаты можно подать в последний месяц периода, на который она назначена, и так до достижения малышом трех лет.

Получить консультацию по вопросам материнского капитала и других мер социальной поддержки можно по номеру единого контакт-центра: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).