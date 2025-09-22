  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как тулякам получить ежемесячную выплату из материнского капитала - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как тулякам получить ежемесячную выплату из материнского капитала

Как тулякам получить ежемесячную выплату из материнского капитала

Рассказывают специалисты регионального СФР.

С начала года ежемесячную выплату из материнского капитала оформило более 2,5 тысячи тульских семей.

Одно из популярных направлений использования маткапитала — ежемесячная выплата на детей до 3 лет. С начала 2025 года ее оформили 2650 семей региона. Отделение СФР по Тульской области направило на эти цели свыше 363 миллионов рублей.

Право на получение данной меры поддержки имеют семьи Тульской области с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (35 466 рублей) на человека в месяц. При этом дополнительных требований к имущественной обеспеченности или трудовой занятости родителей нет.

— Получать выплату можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится трёх лет. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Размер ежемесячной выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. В 2025 году в Тульской области он составляет 17 201 рубль, — говорит управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Подать заявление на получение выплаты можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе регионального отделения СФР, а также в МФЦ. В большинстве случаев от родителей потребуется только заявление, все необходимые сведения специалисты ОСФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Заявление на выплату рассматривается в течение 5 рабочих дней. После одобрения деньги перечисляются на банковский счет в течение пяти рабочих дней, далее — 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплаты. Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то средства выплачиваются накануне.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Повторное заявление на получение выплаты можно подать в последний месяц периода, на который она назначена, и так до достижения малышом трех лет.

Получить консультацию по вопросам материнского капитала и других мер социальной поддержки можно по номеру единого контакт-центра: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
22 сентября, в 10:42 0
Другие статьи по темам
Событие
маткапитал
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковской городской больнице построят новое приемное отделение за 478 млн рублей 
В Новомосковской городской больнице построят новое приемное отделение за 478 млн рублей 
На проект по реставрации Ломовских ворот выделено почти 5 млн рублей
На проект по реставрации Ломовских ворот выделено почти 5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.