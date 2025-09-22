  1. Моя Слобода
Житель Узловой насмерть забил знакомого: суд огласил приговор

Житель Узловой насмерть забил знакомого: суд огласил приговор

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Узловой 27-летний Александр С. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 1 июня обвиняемый распивал алкоголь на даче в компании знакомого. Мужчины поссорились и знакомый пальцем руки ткнул Александра в глаз. Стерпеть такого обвиняемый не смог и жестоко избил приятеля. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

дурачок.jpg

В ходе расследования уголовного дела Александр признал вину в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Кроме этого, он заплатит 500 000 рублей в качестве моральной компенсации брату потерпевшего. 

22 сентября, в 11:20
