На выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» пройдет Неделя Тульской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» пройдет Неделя Тульской области

Подготовку к ней обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

Открытие выставки состоялось 1 сентября. Её посетил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко. На тульском стенде были отмечены подготовленные для посетителей активности и специально разработанный фирменный мерч.

Стенд Тульской области сделан в концепции «Прошлое. Настоящее. Будущее». В зоне прошлого размещена фотозона в стиле тульской усадьбы 19-го века, на картинах представлены выдающиеся деятели, внесшие вклад в развитие культуры, промышленности, искусства.

В зоне настоящего гости выставки могут познакомиться с туристическими объектами региона и поучаствовать в велогонке. В зоне будущего на интерактивной панели изображены ключевые достижения и объекты, которые появятся в регионе до 2030 года.

Неделя Тульской области на выставке стартует с 16 сентября. Подготовлено более 70 деловых, культурных и событийных мероприятий, связанных с развитием промышленности и экономики, инвестициями, межрегиональным сотрудничеством, культурой и туризмом.

– Программа Тульской области является одной из самых насыщенных среди всех семи регионов, отрывающих первый этап презентаций «Регион-2030», – отметил председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.

Дмитрий Миляев отметил, что «Регион-2030. Платформа Будущего» является продолжением выставки «Россия». Она широко показала все регионы страны.

– Мы в числе первых регионов представляем достижения нашего региона. Поэтому мы должны сделать все, чтобы мероприятия прошли на высоком организационном и содержательном уровне, – подчеркнул он.

вчера, в 22:30
