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Какие дома Тулы останутся без света 26 июня

Какие дома Тулы останутся без света 26 июня

«Тулгорэлектросети» напоминают о предстоящих работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 94,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 24,
  • ул. Литейная, 22-а,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 13 к. 2, к. 3,
  • СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в,
  • СНТ «УВД-3», ул. Киреевская, 9,
  • дачный кооператив «Лотос».

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