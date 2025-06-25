Какие дома Тулы останутся без света 26 июня

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Болдина, 94,

ул. Сакко и Ванцетти, 24,

ул. Литейная, 22-а,

ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,

ул. Газовая, 26-34 (чётн.),

ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,

ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,

пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,

Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),

ул. Кауля, 13 к. 2, к. 3,

СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в,

СНТ «УВД-3», ул. Киреевская, 9,

дачный кооператив «Лотос».