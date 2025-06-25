«Инженеры будущего»: энергия, инновации и высокопоставленные гости

В этом году форум стал еще более масштабным. Площадку посетил лично генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В парк-отеле «Шахтер» в Тульской области проходит XIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». За годы своего существования мероприятие зарекомендовало себя как крупнейшая в стране образовательная и коммуникационная площадка для молодых специалистов инженерно-технического профиля.

Программа форума включает в себя образовательный блок, насыщенную деловую программу, увлекательные экскурсии, а также массовые культурные и спортивные мероприятия.

Среди нововведений 2025 года — новые треки по навигации и ИИ в робототехнике, машиностроении, урбанистике будущего, фиджитал-дисциплины, архитектурный хакатон и цифровая игра «Код будущего». Особое внимание уделено цифровой трансформации и информационной безопасности.

Свои образовательные площадки на форуме представили «Высокоточные комплексы», «Сплав», «Биотехмед», «Вертолеты России», «Технодинамика», спортивный кластер «Трудовых резервов» и др.

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области:

— Для нас большая честь принимать форум «Инженеры будущего» в четвертый раз. Мы подготовили интересную деловую, образовательную, культурную и спортивную программу. Убеждены, что форум будет интересным и полезным для участников. Вы выбрали важнейшую профессию. Этот форум направлен не только на получение новых знаний, компетенций, навыков, но и на популяризацию профессии инженера.

Сегодня перед страной стоят серьезные задачи в части импортозамещения в части достижения технологического суверенитета и лидерства. Это большая, серьезная работа. Многое уже сделано, но, конечно, многое придется еще сделать впереди. Я убежден, что с такими кадрами у нашей страны непременно все получится.

В день открытия форум посетили почетные гости. Впервые за четыре года площадку посетил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Сергей Чемезов, председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех»:

— Ростех — это 700 тысяч специалистов, при этом дополнительно требуется 160 тысяч сотрудников, в том числе 30 тысяч инженеров в перспективе ближайших трех лет. Решая эту задачу, мы ведем системную работу по повышению престижа инженерных специальностей. Ее важная часть — организация современных и интересных молодежных площадок, таких как «Инженеры будущего». Результаты этой работы уже видны: все больше ребят выбирают для сдачи ЕГЭ физику, математику, информатику, поступают в технические вузы и хотят участвовать в технологических проектах, меняющих Россию. Растет и число желающих участвовать в форуме: конкурс в этом году составил более 500 человек на место! Это подтверждает, что профессия инженера становится модной, популярной, востребованной. Об этом говорит и название нашего форума: инженеры — будущее России.

В этом году участниками «Инженеров будущего» стали 1000 человек из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства БРИКС. Отбор шел на 300 промышленных предприятий, а также в крупнейших технических вузах страны.

Каждый участник приехал на форум осознанно за новыми знаниями, которые совсем скоро применит на практике.

Татьяна Морозова, сотрудница оборонного предприятия:

— На форуме я уже пятый раз. Четыре раза была участником, а сейчас уже выступаю в качестве спикера, делюсь своими знаниями и опытом.

Мне нравится, что программа форума такая насыщенная, что каждый найдет что-то свое. Кто-то приезжает за знаниями в смежных специальностях и идет на теоретические факультеты. Кто-то хочет прокачать свои софт-скилы, лидерство, научиться эффективнее работать в команде — они ходят на более прикладные занятия. Последнее, кстати, очень пользуется популярностью. Заводы переходят на проектную работу, и те, кто хочет добиться карьерных высот, должны уметь работать с командой, управлять ей. Здесь как раз этому можно научиться.

Расул Юлтаев, сотрудник оборонного предприятия:

— На форуме я второй раз. Меня привлекает обмен опытом с коллегами из других регионов. Встречаю здесь знакомых из прошлого заезда, и мне интересно узнать, как изменилась работа на их предприятиях, как сейчас решаются задачи, какие из них стали наиболее приоритетными.

В программе форума меня заинтересовали занятия, которые связаны с развитием искусственного интеллекта. В прошлый раз на форуме я так вдохновился обучением в сфере робототехники, что сам начал в этом разбираться. Сейчас я в процессе разработки, которая поможет мне автоматизировать мой рабочий рабочий процесс.

Анна Еременко, сотрудник оборонного предприятия:

— Меня на форуме заинтересовала интеграция разных производств. Мне интересно было пообщаться с людьми из других предприятий и тех, кто непосредственно пользуется нашей продукцией.

Здесь мы понимаем, ради чего работаем, как наши разработки применяют на практике. Это не только практические знания, но и мотивация.

Сергей Шалынков, младший научный сотрудник инженерной школы Тульского госуниверситета, аспирант:

— На форуме мы представляем наземные роботизированные комплексы. Показываем конструкции комплексов, электронику, в том числе системы управления, слежения и оптико-электронные системы. В их разработке участвовали студенты нашей передовой инженерной школы.

Для нас участие в форуме очень важно, здесь студенты могут напрямую общаться с представителями оборонных предприятий, экспертами. Это неоценимый опыт.

Форум стал не только местом обучения молодых инженеров, но и площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества. Так, например, на форуме состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Разговор шел о развитии системы образования в интересах подготовки инженерных кадров для отечественной промышленности.

Среди участников были: Сергей Чемезов, Дмитрий Миляев, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев и президент Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Во время заседания Дмитрий Миляев отметил, что тульские предприятия проводят активную социальную политику, представляют дополнительные льготы разной категории сотрудников, чтобы люди не только приходили работать на наши предприятия, но и принимали решение на них оставаться и расти дальше.

Только обсуждениями заседание не закончилось. Сергей Чемезов и ректор ТулГУ Олег Кравченко подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, Госкорпорация «Ростех» будет развивать научно-производственную кооперацию с Тульским государственным университетом (ТулГУ). Планируется интегрировать научный и образовательный потенциал вуза и промышленных предприятий из контура Госкорпорации. Также стороны намерены активизировать проведение совместных исследований и опытно-конструкторских работ. В частности, планируются исследования по беспилотным авиационным системам и наземным боевым роботизированным комплексам с применением искусственного интеллекта.

ТулГУ — один из участников пилотного проекта производственной аспирантуры, который Ростех и Минобрнауки России анонсировали в 2024 году. Совместно с предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» здесь будет вестись подготовка инженеров высшей квалификации.

Олег Кравченко, ректор ТулГУ:

— Ключевая особенность проекта производственной аспирантуры — тесная интеграция науки и производства. Темы исследований аспирантов будут связаны с реальными задачами предприятий, а их разработки должны стать готовыми инженерно-техническими решениями. Уникальный формат двойного руководства со стороны нашего вуза и индустриального партнера в лице Ростеха станут мощным стимулом для молодых ученых. Мы уверены, что производственная аспирантура станет новым этапом в подготовке кадров, способных развивать отечественную промышленность и укреплять технологический суверенитет страны.

Параллельно с основной программой форума впервые стартовала инженерная смена для подростков в детском оздоровительном лагере «Звездный», которая проходит с 23 июня по 17 июля. Участники — школьники с ярко выраженными техническими способностями — погружаются в мир инженерного творчества, осваивают основы проектной деятельности и знакомятся с современными технологиями в интерактивном формате.

— Впервые в форуме участвуют ребята из смены «Инженеры будущего. Первые». Они — победители и призеры олимпиады «Звезда», уже звезды. Но чтобы по-настоящему засиять, нужно настойчиво трудиться. Важно, чтобы интерес, который сегодня есть у ребят к естественным наукам, математике, физике, привел к выбору инженерной специальности в вузе; чтобы ребята пополнили ряды инженеров, которые сегодня столь необходимы в нашей стране для достижения задач, которые поставил Президент Владимир Путин, — отметил Дмитрий Миляев.

Даниил Иванов, участник смены в лагере «Звездный»:

— Каждый день у нас наполнен разными интересными моментами. Мы проводим много времени с отрядом, вожатыми, участвуем в конкурсах, занимаемся спортом. Но параллельно с этим многому учимся. У нас проходят лекции с инженерами, экспертами, они рассказывают о работе, показывают познавательные видео. Это круто!

Мои родители работают на оборонном предприятии. Возможно, я и сам свяжу с этим свою жизнь, так что узнавать здесь о разных направлениях интересно.

Напомним, форум «Инженеры будущего» будет проходить в Тульской области до 3 июля. Вполне возможно, что регион станет постоянной площадкой для ежегодного проведения мероприятия.

Форум организован Союзом машиностроителей России, Ростехом, Лигой содействия оборонным предприятиям, Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Тульской области.