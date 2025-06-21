Сложный тест по гайдаевскому фильму «12 стульев». Всё угадаете?

Проверим, хорошо ли вы помните советскую кинокартину.

21 июня 1971 года в кинотеатрах состоялась премьера фильма «12 стульев», который снял Леонид Гайдай. Кинокартина быстро полюбилась зрителю. И по сей день ее пересматривают, цитируют.

Проверим, хорошо ли вы помните этот фильм. Ну что, лед тронулся!

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