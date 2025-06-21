В ночь на 22 июня в Туле зажгут свечи памяти

Памятные мероприятия начнутся в три часа ночи.

В Туле в ночь на 22 июня пройдет памятное шествие. Оно начнется в три часа ночи от сквера 80-летия обороны Тулы до площади Победы и завершится митингом.

В конце мероприятия зажгут 1418 свечей на арт-объекте, символизирующем число дней войны 1941–1945 гг. В мероприятии примут участие активисты молодежных организаций, руководство города и области, а также депутаты и представители общественности.

Памятные мероприятия будут проходить весь день. В 12.15 состоится Всероссийская минута молчания.

В 12.00 в Белеве пройдет церемония перезахоронения останков защитников Отечества, погибших в годы ВОВ.

Также все жители региона в этот день смогут разместить в соцсетях аватарки с горящей свечой и поучаствовать в онлайн-акции «Свеча Памяти».