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На каких улицах Тулы 17 июня отключат свет

На каких улицах Тулы 17 июня отключат свет

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 62, 64, 145, 143, 145, 145-а, 147-а, 141 к. 2,
  • ул. Жаворонкова, 2,
  • пр-т Ленина, 72, 72а, 74, 74-а, 76-а,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Костычева, 4, 5, 6, 8, 12, 10, 14, 16,
  • ул. Серебровская, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16,
  • ул. Машинистов, 6,
  • ул. Болдина, 10.

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