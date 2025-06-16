На каких улицах Тулы 17 июня отключат свет

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 62, 64, 145, 143, 145, 145-а, 147-а, 141 к. 2,

ул. Жаворонкова, 2,

пр-т Ленина, 72, 72а, 74, 74-а, 76-а,

ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,

ул. Газовая, 26-34 (чётн.),

ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,

ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,

пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,

Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),

ул. Костычева, 4, 5, 6, 8, 12, 10, 14, 16,

ул. Серебровская, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16,

ул. Машинистов, 6,

ул. Болдина, 10.