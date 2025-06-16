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В России по-новому будут считать средний заработок
Фото Дмитрия Дзюбина.

В России по-новому будут считать средний заработок

Изменения вступают в силу через два с половиной месяца.

 С 1 сентября вступает в силу постановление Правительства от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

По новым правилам, средний заработок для выходного пособия и отпускных будут высчитывать, умножая средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

В организациях, где введен суммированный учет рабочего времени, для исчисления среднего заработка используют средний часовой заработок, то есть результат деления суммы фактически начисленной за расчетный период заработной платы на количество фактически отработанных часов.

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вчера, в 22:30 +1
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