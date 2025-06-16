Какие общественные пространства Тульской области благоустроят в 2026 году

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На совещании у губернатора подвели итоги Всероссийского голосования за объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В этом году голосование прошло в Тульской области с 21 апреля по 12 июня в Туле, Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Узловой, Щекине и Богородицке. В нем приняло участие порядка 133 тысяч жителей региона.

Тульская область заняла лидирующие позиции на федеральном уровне по ряду направлений в организации голосования. Это отметили на всероссийском совещании Минстроя РФ. По итогам рейтингового голосования в 2026 году будет обустроено 10 общественных пространств:

в Алексине благоустроят «Парк в мкр. Петровское»,

в Богородицке организуют городской пляж,

в Донском жители выбрали Комсомольский парк,

в Ефремове выполнят работы и преобразят общественную территорию в районе д. 41а по ул. Строителей,

в Киреевске реконструируют городской парк культуры и отдыха,

в Кимовске появится памп-трек в центральном парке культуры и отдыха,

в Новомосковске обновят «Сквер-Сказка»,

в Туле свой облик изменит сквер Памяти жертв политических репрессий,

в Узловой изменится парк Машиностроителей,

в Щекино будет благоустроен сквер Космонавтов.

Дмитрий Миляев поблагодарил участников регионального штаба и профильные министерства за высокий уровень организации голосования. Он поручил главам администраций до 1 августа обсудить с жителями концепции благоустройства, а до 1 октября – разработать сметы на выполнение работ.