Какие общественные пространства Тульской области благоустроят в 2026 году

В этом году голосование прошло в Тульской области с 21 апреля по 12 июня в Туле, Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Узловой, Щекине и Богородицке. В нем приняло участие порядка 133 тысяч жителей региона.
Тульская область заняла лидирующие позиции на федеральном уровне по ряду направлений в организации голосования. Это отметили на всероссийском совещании Минстроя РФ. По итогам рейтингового голосования в 2026 году будет обустроено 10 общественных пространств:
- в Алексине благоустроят «Парк в мкр. Петровское»,
- в Богородицке организуют городской пляж,
- в Донском жители выбрали Комсомольский парк,
- в Ефремове выполнят работы и преобразят общественную территорию в районе д. 41а по ул. Строителей,
- в Киреевске реконструируют городской парк культуры и отдыха,
- в Кимовске появится памп-трек в центральном парке культуры и отдыха,
- в Новомосковске обновят «Сквер-Сказка»,
- в Туле свой облик изменит сквер Памяти жертв политических репрессий,
- в Узловой изменится парк Машиностроителей,
- в Щекино будет благоустроен сквер Космонавтов.
Дмитрий Миляев поблагодарил участников регионального штаба и профильные министерства за высокий уровень организации голосования. Он поручил главам администраций до 1 августа обсудить с жителями концепции благоустройства, а до 1 октября – разработать сметы на выполнение работ.