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Какие общественные пространства Тульской области благоустроят в 2026 году
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Какие общественные пространства Тульской области благоустроят в 2026 году

На совещании у губернатора подвели итоги Всероссийского голосования за объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В этом году голосование прошло в Тульской области с 21 апреля по 12 июня в Туле, Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Узловой, Щекине и Богородицке. В нем приняло участие порядка 133 тысяч жителей региона.

Тульская область заняла лидирующие позиции на федеральном уровне по ряду направлений в организации голосования. Это отметили на всероссийском совещании Минстроя РФ. По итогам рейтингового голосования в 2026 году будет обустроено 10 общественных пространств:

  • в Алексине благоустроят «Парк в мкр. Петровское»,
  • в Богородицке организуют городской пляж,
  • в Донском жители выбрали Комсомольский парк,
  • в Ефремове выполнят работы и преобразят общественную территорию в районе д. 41а по ул. Строителей,
  • в Киреевске реконструируют городской парк культуры и отдыха,
  • в Кимовске появится памп-трек в центральном парке культуры и отдыха,
  • в Новомосковске обновят «Сквер-Сказка»,
  • в Туле свой облик изменит сквер Памяти жертв политических репрессий,
  • в Узловой изменится парк Машиностроителей,
  • в Щекино будет благоустроен сквер Космонавтов.

Дмитрий Миляев поблагодарил участников регионального штаба и профильные министерства за высокий уровень организации голосования. Он поручил  главам администраций до 1 августа обсудить с жителями концепции благоустройства, а до 1 октября – разработать сметы на выполнение работ.

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вчера, в 21:21 −2
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