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Глава Кадрового центра «Работа России» назвал самые востребованные вакансии в Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Глава Кадрового центра «Работа России» назвал самые востребованные вакансии в Тульской области

Какие профессии всегда нужны в нашем регионе?

Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области Владимир Попков напомнил, что 27 июня в Туле пройдет Всероссийская ярмарка труда. Мероприятие состоится в «Ликерке Лофт» с 11.00 до 13.00. 

Предприятия предложат соискателям вакантные рабочие места в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

Владимир Попков рассказал, какие вакансии в нашем регионе являются наиболее востребованными.

— Это рабочие профессии: различные водители (грузового транспорта, троллейбусов), токари, монтажники, слесари. Что касается сферы здравоохранения, всегда востребованы врачи, — рассказал глава Кадрового центра в прямом эфире в группе правительства Тульской области в соцсети ВКонтакте.

Также необходимы и работники сельского хозяйства.

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Фотограф:
сегодня, в 14:53 +1
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