Глава Кадрового центра «Работа России» назвал самые востребованные вакансии в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Какие профессии всегда нужны в нашем регионе?

Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области Владимир Попков напомнил, что 27 июня в Туле пройдет Всероссийская ярмарка труда. Мероприятие состоится в «Ликерке Лофт» с 11.00 до 13.00.

Предприятия предложат соискателям вакантные рабочие места в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

Владимир Попков рассказал, какие вакансии в нашем регионе являются наиболее востребованными.

— Это рабочие профессии: различные водители (грузового транспорта, троллейбусов), токари, монтажники, слесари. Что касается сферы здравоохранения, всегда востребованы врачи, — рассказал глава Кадрового центра в прямом эфире в группе правительства Тульской области в соцсети ВКонтакте.

Также необходимы и работники сельского хозяйства.