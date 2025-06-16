Адвокат политика Дубовенко о ДТП с двумя погибшими: «Это рядовое дело!»

Фото Артема Жильцова

16 июня суд приступил к рассмотрению дела в смертельном ДТП с двумя погибшими. На скамье подсудимых — тульский политик, член КПРФ Дмитрий Дубовенко.

Подсудимый пришел на заседание на костылях — в аварии он повредил ногу.

Адвокаты Дубовенко возражали против фото- и видеосъемки, так как «это рядовое дело». Обвинили журналистов в том, что «своими публикациями они напоминают инквизицию, предлагая всем полюбоваться на то, как сжигают еретика».

Однако суд ходатайство защиты отклонил.

Напомним, 3 мая в 20.00 на пр. Ленина 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на встречку и влетел в Toyota Camry, тот столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes. Погибли два человека: 73-летний водитель Toyota и его 68-летняя пассажирка. Установлено, что Дубовенко превысил скорость до 120 км/ч.