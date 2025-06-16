«Хочу поговорить с вами без камер»: на суде Дубовенко попросил прощения у потерпевших

Фото Артема Жильцова.

В Центральном суде в ходе заседания Дмитрий Дубовенко дал показания об аварии. Он рассказал, что 3 мая перевозил пассажира на своем Camaro. Ехал по проспекту Ленина со скоростью 120 км/ч и внезапно выехал на встречку. Да, последствия нарушения предвидел, но посчитал, что справится. Не получилось: спорткар влетел в Toyota, та — в «Ладу», детали от разбитых машин задели Mersedes.

— Я хотел бы начать с личных и искренних соболезнований потерпевшим, — сказал Дубовенко. — Я пытался сделать это сразу, но были сложности. Я это понимаю. Мне тоже сложно было слушать о травмах, которые получили ваши родные. Хочу поговорить с вами без камер.

Дмитрий Дубовенко предполагает, что мог попасть на решетку ливневки, из-за чего его заднеприводный автомобиль занесло.

— 3 мая я с другом Артемом гулял в парке. Потом мы сели в машину и двинулись в сторону Платоновского парка. По моим ощущениям, автомобиль был исправен. На светофоре у перекрестка с улицей Руднева моя скорость была 70 км/ч.

Потом я нажал на педаль газа, и в доли секунды автомобиль повел себя странно: его начало заносить, я потерял контроль над ним. Нажал на тормоз, пытался выкрутить руль. Произошло столкновение на встречной полосе.

Как только машина остановилась, я вышел к Toyota. Полез за телефоном, но понял, что он в машине. Попросил очевидцев вызвать экстренные службы. Я был на месте ДТП до приезда скорой и полиции. Сам помощь оказать не пытался, потому что не обладал должной квалификацией.

Через минут 15 почувствовал боль в ноге. Потом меня отвезли на освидетельствование, которое показало, что я был трезв.

Я сначала отказался от госпитализации, потому что просто хотел домой.

Как рассказал Дубовенко суду, он перевел 400 тысяч потерпевшим на организацию похорон. Но эти деньги ему вернули.