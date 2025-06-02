На Всероссийской ярмарке трудоустройства тулякам предложат более 2500 вакансий

Жители Тульской области смогут узнать о самых привлекательных вакансиях в крупнейших компаниях региона, пройти собеседование с работодателями, узнать о программах обучения и профориентации.

Предприятия предложат соискателям вакантные рабочие места в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

— В ярмарке смогут принять участие как безработные и жители без опыта работы, так и квалифицированные работники различных специальностей и профессий. Кроме того, мероприятие открыто для тех, кто хочет поменять свою профессию, выпускников вузов и колледжей, школьников старших классов и родителей, — сказала министр труда и соцзащиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Среди рабочих специальностей с высокой оплатой труда — токари с зарплатой от 180 тысяч рублей, инженеры-гидравлики — от 117 тысяч рублей. Главный технолог может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей, водитель троллейбуса — от 90 тысяч рублей.

В рамках ярмарки состоится четвертый молодежный форум «Взаимодействие». Гости посетят мастер-классы и тренинги, смогут пройти сразу несколько собеседований в одном месте, узнать о сервисах и услугах кадровых центров.