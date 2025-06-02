  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Всероссийской ярмарке трудоустройства тулякам предложат более 2500 вакансий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Всероссийской ярмарке трудоустройства тулякам предложат более 2500 вакансий

На Всероссийской ярмарке трудоустройства тулякам предложат более 2500 вакансий

Мероприятие состоится в пятницу, 27 июня, в рамках национального проекта «Кадры».

Жители Тульской области смогут узнать о самых привлекательных вакансиях в крупнейших компаниях региона, пройти собеседование с работодателями, узнать о программах обучения и профориентации.

Предприятия предложат соискателям вакантные рабочие места в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

— В ярмарке смогут принять участие как безработные и жители без опыта работы, так и квалифицированные работники различных специальностей и профессий. Кроме того, мероприятие открыто для тех, кто хочет поменять свою профессию, выпускников вузов и колледжей, школьников старших классов и родителей, — сказала министр труда и соцзащиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Среди рабочих специальностей с высокой оплатой труда — токари с зарплатой от 180 тысяч рублей, инженеры-гидравлики — от 117 тысяч рублей. Главный технолог может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей, водитель троллейбуса — от 90 тысяч рублей.

В рамках ярмарки состоится четвертый молодежный форум «Взаимодействие». Гости посетят мастер-классы и тренинги, смогут пройти сразу несколько собеседований в одном месте, узнать о сервисах и услугах кадровых центров.   

Мероприятия пройдут 27 июня, с 11.00 до 13.00 в «Ликерке Лофт» (пр-т Ленина, д. 85).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
ярмарка вакансийфорум Взаимодействиепоиск работыработа
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков
В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.