В апреле робот МФЦ проконсультировал 16 тысяч туляков

Фото: ru.freepik.com.

Более 16 тысяч консультаций провел виртуальный помощник МФЦ в апреле, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Еще 1500 чатов обработал бот на региональных сайтах.



На сайтах gosuslugi71.ru и mfc71.ru, например, виртуальный помощник консультирует по статусу поданного заявления. Для этого нужно написать в чат «готовность» или «статус», затем ответить на вопрос, где было подано заявление.



Если документы поданы в МФЦ, нужно ввести номер дела из расписки или описи. Виртуальный помощник оперативно найдет в системе информацию по делу и предоставит ответ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что местные жители оценивают работу робота на 4,78 балла из 5.