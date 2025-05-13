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В апреле робот МФЦ проконсультировал 16 тысяч туляков
Фото: ru.freepik.com.

В апреле робот МФЦ проконсультировал 16 тысяч туляков

Ежедневно он обзванивает 800-900 контактов.

Более 16 тысяч консультаций провел виртуальный помощник МФЦ в апреле, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Еще 1500 чатов обработал бот на региональных сайтах.

На сайтах gosuslugi71.ru и mfc71.ru, например, виртуальный помощник консультирует по статусу поданного заявления. Для этого нужно написать в чат «готовность» или «статус», затем ответить на вопрос, где было подано заявление.

Если документы поданы в МФЦ, нужно ввести номер дела из расписки или описи. Виртуальный помощник оперативно найдет в системе информацию по делу и предоставит ответ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что местные жители оценивают работу робота на 4,78 балла из 5.

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