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В магазине «Маяк» нашли фальсифицированную молочную продукцию
Фото 777.fsvps.gov.ru.

В магазине «Маяк» нашли фальсифицированную молочную продукцию

Россельхознадзор проверил торговую точку в Петровском.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям внепланово нагрянули в ООО «Восторг 76» — магазин «Маяк» в поселке Петровском на улице Парковой, 7.

Установлено, что там продавали еду без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих ее происхождение, эпизоотическое благополучие и позволяющих идентифицировать подконтрольные товары. В магазине изъяли и утилизовали: мясной продукт из шпика соленый «Сало по-домашнему» (ООО «МПК „Атяшевский“»), грудинка свиная «Аппетитная» (ООО «Стрелецкий бекон»).

Также в ходе проверки отобраны пробы продукции и направлены для исследования в лабораторию подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате проведенных испытаний установлены нарушения требований безопасности. Так, в сметане «Радуга вкуса» 20% производителя ИП Лукьянченко А. С. (Ставропольский край, город Кисловодск), молоке цельном сгущенном с сахаром производителя ООО «Брасовские сыры» (Брянская область, Брасовский район) обнаружена фальсификация жирами немолочного происхождения.

ООО «Восторг 76» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

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