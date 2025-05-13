В Туле жители ЖК «Притяжение» пожаловались в прокуратуру на опасные лифты

В Туле прокуратура вместе со специалистами Ростехнадзора проверила работу управляющей компании «УК ТРИС», обслуживающей дома жилого комплекса «Притяжение» после жалоб местных жителей.
Проверка показала, что хотя новые лифты в доме на улице Шоссейной посёлка Петровского начали работать ещё 10 февраля 2025 года, управляющая компания не выполнила обязательные процедуры: не зарегистрировала оборудование в специальном реестре опасных объектов, не застраховала свою ответственность перед жителями, не сообщила государственным органам о запуске лифтов.
Кроме того, специалисты обнаружили проблемы с самим оборудованием: оно оказалось неисправным и небезопасным.
По результатам проверки руководитель ООО «УК „ТРИС“» получил представление. Также в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении.