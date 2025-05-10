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Новорожденного лосёнка нашли в Ильинке
Источник видео - АПК, природа и экология Тульской области

Новорожденного лосёнка нашли в Ильинке

Его передали на звероферму.

Сообщение о найденном у дороги в Ильинке маленьком лосенке поступило сотрудникам департамента охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии 5 мая.

Госинспектор выехал на место. Взрослых лосей рядом не оказалось, повреждений у малыша не было, но самостоятельно он не выжил бы.

По решению специалистов лосёнка передали на звероферму для восстановления сил и реабилитации под наблюдением профессионалов. Сейчас он чувствует себя хорошо. Его откармливают молоком из бутылочки.

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