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В магазинах и на вокзале требуют наличку: туляки массово снимают деньги из банкоматов

В магазинах и на вокзале требуют наличку: туляки массово снимают деньги из банкоматов

Из-за перебоев со связью во многих торговых точках не работают терминалы. Также некоторые сети сообщают о сбоях в системе «Честный знак».

Проблемы со связью — мобильной и интернетом — в Тульской области начались днем 6 мая. Причина: периодическая работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«В связи с высокой опасностью атаки БПЛА, а также в рамках проведения парада Победы, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, осуществляется периодическая работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — сообщила администрация города.

В итоге — массовые сбои мобильной связи, отсутствие возможности безналичного расчета, невозможность пробить на кассах продукты с маркировкой системы «Честный знак».

Особенно острой проблема оказалась для маленьких магазинов. При этом основная часть крупных сетевиков и точек общепита продолжают работать без помех. 

Выход из ситуации только один — расплачиваться наличными. Поэтому туляки начали массово снимать деньги. В отдельных точках выстроились очереди.

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Также проблема с безналичной оплатой билетов коснулась Московского вокзала.

«Из-за глушения связи на вокзале не работают терминалы банков и надо запасаться наличными, чтобы купить билет (ну или брать билет в поезде с наценкой)», — сообщила в телеграм-бот Myslo подписчица.

По той же причине отдельные банкоматы также оказались отключенными от сети.

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Сбер и ВТБ подтвердили федеральным изданиям наличие перебоев в работе банкоматов и мобильных приложений:

«В настоящий момент введены ограничения в работе мобильного интернета, приложения банка могут быть недоступны. Рекомендуем клиентам подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее. В связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи».

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ограничения в работе интернета накануне празднования Дня Победы, призвал отнестись к этому с пониманием, ведь необходимо «учитывать опасное соседство».

Предположительно, перебои со связью продлятся до 10 мая. 

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сегодня, в 17:58 −2
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