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Андрей Дубровский организовал экскурсию для юных волонтеров

Андрей Дубровский организовал экскурсию для юных волонтеров

По инициативе председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского ребята из Богородицкого района посетили выставку «Одна на всех Победа!».

Учащиеся школ № 14 и № 19 города Богородицка ведут активную волонтерскую деятельность, а также организовывают различные мероприятия и поддерживают бойцов специальной военной операции: пишут письма на передовую, участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Перед великим праздником активисты, конечно, тоже не остались без дела, помогали ко Дню Победы приводить в порядок памятные места.

Как рассказала Диана Комиссарова, в этот раз благоустраивали братскую могилу в местном парке поселка Товарковский.

Диана Комиссарова

– Мы расчищали территорию, высаживали растения, приводили в порядок сам мемориал. Это дань уважения нашим предкам, которые подарили нам мирное небо над головой. Мы просто не можем оставаться равнодушными, – сказала девушка.

Выставочный проект, с которым познакомились школьники посвящен событиям Великой Отечественной войны, произошедшим на фронтах и в тылу, подвигам солдат, вставших на защиту Родины, героям трудового фронта и мирным жителям, пострадавшим от рук захватчиков.

Сама выставка оформлена по хронологии событий 1941-1945 гг. На ней представлены порядка 350 предметов из собраний исторических и военно-исторических музеев России.  Так, можно увидеть личные вещи военачальников, участников различных сражений и обороны Тулы, ордена и награды, подлинные документы, фотоматериалы, найденные, в том числе и тульскими поисковыми организациями.

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Также впервые в Туле представлена уникальная реликвия – Орден «Победа» начальника Генерального штаба, Маршала Александра Василевского из коллекции Центрального музея Вооруженных Сил России.

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Для богородицких школьников провели подробную экскурсию и ответили на все интересующие вопросы.

Диана Козлова

– Выставка мне очень понравилась, я узнала новые факты о достижениях своей страны, о героических подвигах предков, – поделилась впечатлениями Диана Козлова. – Конечно, нам рассказывают о событиях на уроках истории, но увидеть, например, редкие предметы тех лет своими глазами – любопытно. А сама экспозиция очень оригинально и современно оформлена, что добавляет еще больший интерес.

  Посмотреть выставку и окунуться в эпоху прошлого смогли не только школьники, но и их педагоги.

Галина Дюжикова

– Огромное спасибо Андрею Владимировичу Дубровскому за то, что организовал детям такую замечательную экскурсию в преддверии великого праздника – 80-летия Победы. Ребята очень довольны, у них осталось много впечатлений, ведь им удалось не только побывать на выставке, но и посмотреть репетицию парада Победы, – сказала учитель русского языка и литературы школы Галина Дюжикова.

Андрей Дубровский

– Ребята большие молодцы, истинные патриоты. Они стремятся внести вклад в благоустройство своей малой родины, чтят героическое прошлое предков, – сказал председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский. – Надеюсь, что экскурсия в городе-герое Туле запомнится им надолго, а выставка «Одна на всех Победа!» – поможет им еще больше узнать о своей стране. Ведь сегодня очень важно, чтобы молодое поколение знало, что на самом деле происходило в то время и тогда никто и никогда не сможет исказить историю России.

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