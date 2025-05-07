Андрей Дубровский организовал экскурсию для юных волонтеров

По инициативе председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского ребята из Богородицкого района посетили выставку «Одна на всех Победа!».

Учащиеся школ № 14 и № 19 города Богородицка ведут активную волонтерскую деятельность, а также организовывают различные мероприятия и поддерживают бойцов специальной военной операции: пишут письма на передовую, участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Перед великим праздником активисты, конечно, тоже не остались без дела, помогали ко Дню Победы приводить в порядок памятные места.

Как рассказала Диана Комиссарова, в этот раз благоустраивали братскую могилу в местном парке поселка Товарковский.

Диана Комиссарова – Мы расчищали территорию, высаживали растения, приводили в порядок сам мемориал. Это дань уважения нашим предкам, которые подарили нам мирное небо над головой. Мы просто не можем оставаться равнодушными, – сказала девушка.

Выставочный проект, с которым познакомились школьники посвящен событиям Великой Отечественной войны, произошедшим на фронтах и в тылу, подвигам солдат, вставших на защиту Родины, героям трудового фронта и мирным жителям, пострадавшим от рук захватчиков.

Сама выставка оформлена по хронологии событий 1941-1945 гг. На ней представлены порядка 350 предметов из собраний исторических и военно-исторических музеев России. Так, можно увидеть личные вещи военачальников, участников различных сражений и обороны Тулы, ордена и награды, подлинные документы, фотоматериалы, найденные, в том числе и тульскими поисковыми организациями.

Также впервые в Туле представлена уникальная реликвия – Орден «Победа» начальника Генерального штаба, Маршала Александра Василевского из коллекции Центрального музея Вооруженных Сил России.

Для богородицких школьников провели подробную экскурсию и ответили на все интересующие вопросы.

Диана Козлова – Выставка мне очень понравилась, я узнала новые факты о достижениях своей страны, о героических подвигах предков, – поделилась впечатлениями Диана Козлова. – Конечно, нам рассказывают о событиях на уроках истории, но увидеть, например, редкие предметы тех лет своими глазами – любопытно. А сама экспозиция очень оригинально и современно оформлена, что добавляет еще больший интерес.

Посмотреть выставку и окунуться в эпоху прошлого смогли не только школьники, но и их педагоги.

Галина Дюжикова – Огромное спасибо Андрею Владимировичу Дубровскому за то, что организовал детям такую замечательную экскурсию в преддверии великого праздника – 80-летия Победы. Ребята очень довольны, у них осталось много впечатлений, ведь им удалось не только побывать на выставке, но и посмотреть репетицию парада Победы, – сказала учитель русского языка и литературы школы Галина Дюжикова.