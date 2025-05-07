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Почему в Туле не работает мобильный интернет и когда все это кончится
Фото Алексея Пирязева.

Почему в Туле не работает мобильный интернет и когда все это кончится

6 мая с 14.00 горожане стали фиксировать сбои в работе сотовой связи. Почему периодически «не ловит» и надолго ли это — выяснял Myslo.

Первый вторник мая стал «красным днем календаря» для неолуддистов: в этот день по всей Туле и области пользователи оказались отрезаны от Всемирной паутины и лишены удобства телефонных переговоров.

Связь была плохой, звонок длился не более 30 секунд, а затем автоматически завершался. Не работали приложения операторов мобильной связи…

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…онлайн-банки…

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…банкоматы…

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…сервисы заказа такси — водителям и их пассажирам пришлось несладко.

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— Вчера где-то с 15.00 у всех таксистов начался полный «адок», — рассказывает очевидец. — Все висит, программа не выдает заказы, мобильный интернет не работает. Им пришлось «кучковаться» возле кафешек, где есть бесплатный Wi-Fi, чтобы хоть что-нибудь поймать. 

У пассажиров та же ситуация: «Яндекс Такси» либо показывает, что нет свободных машин, либо зависает при попытке создать заказ. При этом поездка, которая при обычном тарифе стоит 250 рублей, стоила 1000. 

Дошло до того, что некоторые таксисты плюнули — ушли с линии и стали просто «бомбить» по старинке, подбирая на остановках голосующих пассажиров.

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Приложения маркетплейсов — не исключение. Работники ПВЗ рекомендуют подключаться к Wi-Fi и делать скриншоты QR и штрих-кодов заранее.

Последствия массового сбоя в работе мобильной связи очень быстро отразились на реальной жизни: большая часть магазинов и кафе до сих пор рассчитывает покупателей только наличкой.

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Фото: телеграм-канал «т, а к и ж и в е м».

О причинах неполадок сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству:

«В связи с высокой опасностью атаки БПЛА, а также в рамках проведения парада Победы, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, осуществляется периодическая работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По причине вышеизложенного наблюдаются сбои в работе информационных табло и некорректная работа валидаторов при осуществлении оплаты проезда в общественном транспорте.

С 10.05.2025 работа информационных табло и валидаторов будет осуществляться в штатном режиме», — гласит пост в телеграм-канале «Тула. Транспорт».

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Фото: телеграм-канал «т, а к и ж и в е м».

Пока информации о продолжительности сотовых ограничений нет. В Минцифры воздержались от комментариев, а на горячей линии мобильных операторов только разводят руками.

Подписчик рассказал Myslo, что в телефонном разговоре со специалистами МегаФона ему назвали дату возвращения стабильной связи — 10 мая.

Столичные власти и СМИ сообщают, что перебои в работе сотовой связи и мобильного интернета продлятся в Москве и области с раннего утра 7 мая и до полудня 9 мая. Ограничения распространяются на сотовую связь, терминалы оплаты, магазины, заправочные станции и банковские приложения. Возможно, эта информация актуальна и для Тульской области.

 

Работает ли мобильный интернет и связь у вас? Делитесь в комментариях!

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сегодня, в 12:05 0
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