«В 1942-м прислал весточку жене из Самарканда»: туляки вспоминают своих дедов — героев Великой Отечественной войны

Эти истории мы собираем в специальном проекте «Лица Победы».

Специально к 9 Мая Myslo подготовил проект «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели.

Присоединяйтесь и вы! Это несложно — просто загрузите на сайт фотографию родственника и его историю. И тогда вся страна узнает о вашем герое!

Григорий Григорьевич Абрамов, сержант

Родился в 1912 году в деревне Житово Крапивенского уезда. Был призван Щекинским РВК в 1941 году. Дома осталась жена с двумя сыновьями.

Получив ранение, был отправлен в госпиталь в Куйбышев, а потом переправлен в Узбекскую ССР, сначала в Ташкент, а потом в Самарканд. Оттуда он написал письмо бабушке, в котором рассказывает, что в марте в Самарканде всё расцвело, очень тёплая погода. Прошелся по рынку, самое дорогое там — мука. Она стоила 300 р., а мясо — 30 р.

Письмо написано в конце марта. Он не писал его раньше, потому что знал — родной край в оккупации, письмо всё равно бы не дошло…

По архивным документам 2 марта 1942 г. он призван Гиждуванским РВК Бухарской области, но в письме (которое написано 23 марта) он пишет, что в Самарканде работал в колхозе и особо отдохнуть не пришлось. Возможно, это была такая трудовая реабилитация.

Дедушка прошел боевой путь в составе 1188-го стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии, а как раз с мая по октябрь 1942 года 357-я стрелковая дивизия находилась на переформировании и пополнении в составе войск Московской зоны обороны в районе г. Кимры (ст. Савелово Московской железной дороги).

Когда туда прибыл дедушка — неизвестно. Известно, что 357-я стрелковая дивизия с ноября 1942 г. находилась в составе 5-го стрелкового корпуса, а с 13 декабря 1942 г. — в составе 3-й ударной армии и участвовала в штурме города и крепости Великие Луки.

Дедушка погиб 13 декабря 1942 в боях за освобождение города Великие Луки в воинском звании сержанта. Похоронен в Братском воинском захоронении в г. Великие Луки, номер стелы 14, сторона «А».

Историю прислала Наталья Викторовна Сподобаева.

Пахом Прокофьевич Степанов, рядовой Родился в 1909 году в д. Житово Крапивенского уезда. Призван на службу 24.06.1941 Щекинским РВК Тульской области Щекинского района. В боях участвовал на Центральном фронте в составе 554-го пушечного артиллерийского полка с августа 1941 г. по 26 декабря 1941 г. — орудийным номером. 26 декабря 1941 г. в наступательном бою за г. Можайск тяжело ранен осколком снаряда в лицо, с повреждением верхней губы и челюсти. По этому поводу он находился на излечении в 393-м Московском коммунистическом военном госпитале до 26 мая 1942 года. Из госпиталя уволен в запас по ранению. Ранение подтверждается справкой, выданной ЭГ № 393 26 мая 1942 г. Последствия — инвалид Отечественной войны III группы. До мая 1943 года не работал ввиду болезни. С мая 1943 г. по май 1959 г. работал подсобным рабочим на шахте № 10 треста «Щекинуголь», с мая 1959 г. — пенсионер. Как активный участник Великой Отечественной войны, получивший тяжелое ранение в бою при защите нашей Родины, был награжден орденом «Славы III степени». Умер 4 октября 1986 года.

Историю прислала Наталья Викторовна Сподобаева.

Василий Егорович Долгов, красноармеец

Родился 10.02.1896 в Саратове. Воевал с марта 1942-го по март 1944 г. Был стрелком 74-й стрелковой дивизии юго-западного фронта. Участвовал в оборонительных сражениях на дальних и ближних подступах к Сталинграду.

Во время наступления получил тяжёлое ранение с последующей ампутацией правой ноги. Награждён медалью «З а победу над Германией » , медалью «З а оборону Сталинграда » , орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени.

Умер 18.09.1969 в с. Воскресенском Дубенского района Тульской области.