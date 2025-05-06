В Тульской области за неделю клещи покусали 99 человек, треть из них — дети

Фото Алексея Пирязева.

За последнюю неделю медицинские учреждения региона посетили 99 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 26 детей. Год назад обращений было немного меньше — 93 случая, рассказали в Роспотребнадзоре по Тульской области.

Чаще всего нападения происходят вблизи жилых домов (почти половина всех зарегистрированных случаев), на дачных участках (28,6%); реже всего в лесах (всего 7,1%).

Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: зарегистрировано 3 случая заболевания вместо пяти прошлогодних.

Уже изучено 222 паразита, извлечённых с тела людей, и 34 клеща, пойманных в естественной среде обитания. Анализ показал, что заражённость боррелиями достигает 12,5%, а инфекция анаплазмоза встречается в 2% случаев.

«На текущий момент обработано 153 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений — 60 га, территории парков и скверов (в т. ч. Куликово поле) — 47 га, территории образовательных организаций (детские сады, школы) — 43 га, территории пансионатов — 2 га», — отметили в ведомстве.