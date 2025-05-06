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В Тульской области за неделю клещи покусали 99 человек, треть из них — дети
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области за неделю клещи покусали 99 человек, треть из них — дети

Чаще всего паразиты нападают вблизи жилых домов.

За последнюю неделю медицинские учреждения региона посетили 99 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 26 детей. Год назад обращений было немного меньше — 93 случая, рассказали в Роспотребнадзоре по Тульской области. 

Чаще всего нападения происходят вблизи жилых домов (почти половина всех зарегистрированных случаев), на дачных участках (28,6%); реже всего в лесах (всего 7,1%). 

Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: зарегистрировано 3 случая заболевания вместо пяти прошлогодних.

Уже изучено 222 паразита, извлечённых с тела людей, и 34 клеща, пойманных в естественной среде обитания. Анализ показал, что заражённость боррелиями достигает 12,5%, а инфекция анаплазмоза встречается в 2% случаев.

«На текущий момент обработано 153 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений — 60 га, территории парков и скверов (в т. ч. Куликово поле) — 47 га, территории образовательных организаций (детские сады, школы) — 43 га, территории пансионатов — 2 га», — отметили в ведомстве. 

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Фотограф:
сегодня, в 14:35 0
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