Как в Туле отпразднуют День Победы. Полная афиша мероприятий

Фото из архива Myslo.

Площадь Ленина

10.00. Парад Победы.

15.00. Концертная программа «Дневник памяти» при участии конного клуба.

18.55. Всероссийская акция «Минута молчания».

19.00. Акция «Синий платочек». Праздничный концерт «Победный май».

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2.

12.00. Праздничный концерт «Честь и славу предков умножаем». Вход свободный.

Ремесленный двор «Добродей»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б.

12.00. Праздник «На переднем плане». Интерактивная площадка «Узел связи»; мастер-класс «Шопер в стиле Победы»; мастер-класс «Солдатская ложка»; мастер-классы по ковке в Тульской кузне.

13.00-14.00. Интерактивная площадка «Женская доля». Можно будет по достоинству оценить вклад тружениц в победу, поработать на старинной швейной машинке, узнать, как стирали на стиральной доске и чем гладили солдатскую форму.

14.00. Концерт «Я помню — значит я живу…» с участием лучших вокальных и хореографических коллективов Тулы и Тульской области.

Площадь Победы

16.00. Городской патриотический проект «Великий праздник — День Победы!».

18.55. Всероссийская акция «Минута молчания».

19.00. Акция «Майский вальс».

21.00. Световая инсталляция «Лучи Победы».

Тульский кремль

16.00. Дмитрий Шостакович, Симфония № 7. Исполняет Тульский филармонический симфонический оркестр, дирижер Иван Никифорчин.

Центральный парк культуры и отдыха

Главная сцена

12.30-19.00. Концертная программа. Хедлайнеры: кавер-группа «Неон» (Рязань), русский фольклорный ансамбль «Совечёра» (Москва).

Фонтанная площадь

12.00-18.00. Фотобудка.

13.00-17.00. Экстрим-маршрут «Тропа героев».

12.00-18.00. Интерактивные зоны по сборке-разборке оружия, пневматический тир.

14.00-19.00. Выставка-ярмарка тульских мастеров.

Рябиновая аллея

12.00-15.00. Интерактивные площадки: «Тыл», «Военкомат», «Госпиталь». Интерактивные зоны: метание гранаты, разведгруппы, пневматический тир.

Большой круг

12.00. Концертная программа, шоу «Русские богатыри», хедлайнер – группа Krava.

Ротонда

15.00-18.00. Любимые мелодии военных лет.

Детский городок

15.00-17.00. Анимационная программа «Курс молодого бойца». Аквагрим.

17.00-18.00. Детскотека.

Комсомольский парк и Пролетарский парк

Главная сцена

14.00-17.00. Концертно-развлекательная программа.

Детский городок

15.00-17.00. Анимационная программа «Курс молодого бойца». Аквагрим.

Казанская набережная

13.00. Праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей детских школ искусств города Тулы «Не гаснет памяти свеча…». Концерт сводного молодежного духового оркестра «Арсенал Брасс».

18.00. Праздничный концерт Губернаторского духового оркестра.

18.55. Всероссийская акция «Минута молчания».

19.00. Акция «Майский вальс». Праздничный концерт «И помнит мир спасенный…».

Пролетарская набережная

22.00. Салют Победы.

Тульское музейное объединение

Музейный праздник в Музее обороны Тулы:

12.00. Актеры Тульского академического театра драмы проводят читку спектакля «Тульский рабочий полк: обережный рубеж».

13.00, 15.00, 18.00. Сборные экскурсии «Рабочий город стал бойцом».

14.00, 16.00. Квест «Музейный следопыт» для сборных семейных групп с детьми.

18.00. В ретрокинотеатре показ художественного фильма «В 6 часов вечера после войны».

Музей В. Ф. Руднева (Заокский р-н, д. Савино, тел. 8 (48734) 4-15-29):

12.00. Памятная акция: зажжем свечи, почтим память минутой молчания, послушаем музыкальные произведения о Великой Отечественной войне. В сквере музея будет работать интерактивная площадка: мастер-классы, фотозона, познавательные и игровые занятия. Мастер-класс проведет коллекционер Андрей Кувырталов. Участники познакомятся с образцами исторического оружия, амуницией и формой Красной армии, трофейными образцами амуниции и оружием Вермахта. Реконструкторы расскажут об экспонатах и продемонстрируют их использование. Желающие примут участие в познавательной викторине «Что мы знаем о войне?». Маленькие посетители примут участие в мастер-классе по изготовлению праздничной открытки «Цветы победы». Вход свободный. 6+

Музей П. Н. Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 8 (4872) 41-04-60):

12.00. Мастер-класс по рисованию «Букет Победы»: будем рисовать в технике граттаж. 6+

15.00. Лекция «Путь к Победе»: о творчестве Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны. 12+. По билетам.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» (Заокский район, д. Дворяниново, тел. 8 (48734) 2 65 11; 2 65 25):

12.00. Литературно-музыкальная композиция «И песни тоже воевали». 6+

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, тел. 8 (48762) 9-01-46:

12.00. Мастер-класс «Георгиевская лента»: создадим собственную памятную брошь. По билетам. 6+

Мемориальный музей Н. И. Белобородова, (Тула, пр. Ленина, 16, тел. 8 (4872) 36-18-85):

13.00. Мастер-класс «Цветочная фантазия»: создадим открытку в технике объемной аппликации. По билетам. 6+

Музей «Тульские самовары» (Тула, ул. Менделеевская, 8, тел. 8 (4872) 31-23-33):

13.00. Открытие выставки «Мы шли дорогами войны»: представлены фотографии и письма участников Великой Отечественной войны, воспоминания детей. 12+

Краеведческий музей (Тула, ул. Советская, 68, тел. 8 (4872) 30-79-75):

13.00. Квест «Где мы — там Победа»: участники проверят себя на знание кинофильмов, песен, литературного наследия, посвященных Великой Отечественной войне. По билетам. 12+

15.00. Музыкальный флешмоб «Этот День Победы»: услышим главные песни Победы в исполнении студии романса «Очарование», вместе споем песню «День Победы». Вход свободный. 6+

Фонд искусств (Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, стр. 1, тел. 8 (4872) 35-40-53):

14.00. Лекция «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»: о произведениях Коржева, Дейнеки, Кривоногова, Моисеенко, Неменского, Кукрыниксов, Пластова и других — расскажет методист Елена Рябова. 12+

Историко-мемориальный музей Демидовых (Тула, ул. Демидовская, 9, тел. 8 (4872) 39-37-74):

14.00. Авторская экскурсия «Военные подвиги Демидовых»: о представителях династии Демидовых — участниках различных войн. 12+. По билетам.

Выставочный зал (Тула, Красноармейский пр., 16, тел. 8 (4872) 56-09-92):

14.00-16.00. Акция «Праздничный натюрморт. Ко Дню Победы»: посетители смогут написать натюрморт с георгиевской лентой. По билетам. 6+

Музей русского и современного искусства в Крапивне (ул. Коммунаров, 27, тел. 8 953 955-13-81):

16.00. Литературно-музыкальная гостиная «Сражались музыкой и словом»: погорим о творчестве военных композиторов и поэтов. По билетам. 12+