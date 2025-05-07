Туляки подали 85 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты

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За два месяца 85 000 жителей Тульской области воспользовались функцией самозапрета на кредиты. Ограничения действуют на все потребительские кредиты и займы от банков и микрофинансовых организаций, но не касаются ипотеки, автокредитов, образовательных кредитов, сообщает пресс-служба регионального министерства цифрового развития и связи.



Самозапрет действует бессрочно — до тех пор, пока пользователь сам не отменит его. Для оформления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и ИНН.



Ограничение вступит в силу на следующий день после внесения данных в кредитную историю. Обычно это происходит в день подачи заявления.



Например, если заявление подано до 22.00 (мск) 6 мая, то сведения поступят в кредитную историю сразу, а запрет начнет действовать с 7 мая. Оформить самозапрет можно только на себя.



