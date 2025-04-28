В Тульской области детские пособия за апрель выплатят досрочно

В связи с предстоящими длительными майскими выходными днями Отделение СФР по Тульской области досрочно перечислит семьям ряд детских пособий за апрель. Речь идет, прежде всего, о гражданах, получающих выплаты через кредитные учреждения.
29 апреля Отделение досрочно перечислит семьям следующие выплаты:
- единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года;
- «чернобыльские» выплаты;
- пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам.
Таким образом, в этом месяце семьи получат данные социальные выплаты дважды: в начале апреля родителям поступили средства за март, а конце апреля на банковские счета заранее (вместо 3 мая) придут деньги за апрель.
5 мая по привычному графику семьям поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет.
7 мая (вместо 8 мая) будут выплачены пособия по уходу до полутора лет работающим родителям.
Выплаты зачисляются в течение всего дня. Если деньги не поступили на счет утром, нужно дождаться окончания дня.
Доставка детских пособий через «Почту России» за праздничные дни мая будет производиться в соответствии с режимом работы конкретного почтового отделения.
Единый контакт-центр Отделения СФР по Тульской области: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).