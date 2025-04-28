Туляк пожаловался на новую детскую площадку в Белоусовском парке

Фото читателя.

В редакцию Myslo обратился туляк с жалобой на новую детскую площадку в Белоусовском парке. По мнению мужчины, она небезопасна для малышей.

— К сожалению, я заметил, что на площадке имеются серьезные нарушения норм безопасности. Во-первых, возникает вопрос о проектировании дорожек из брусчатки, которые расположены через резиновую площадку. Кто ответственный за такое решение?

Во-вторых, между резиновым покрытием и брусчаткой установлен металлический бордюр. Это создает опасность для детей, которые могут споткнуться и в результате получить серьезную травму, в том числе при падении лицом или затылком.

В-третьих, резиновое покрытие выполнено в виде квадратов, что, на мой взгляд, не обеспечивает долговечности. Под покрытие попадает грязь, что может привести к его быстрому разрушению. К сожалению, мне неизвестна толщина данного покрытия, но более надежным вариантом могло бы стать заливное покрытие из ЭПДМ. Такая технология значительно увеличивает долговечность и безопасность площадки, — написал читатель в наш телеграм-канал.

Мы запросили комментарий у пресс-службы «Тульских парков». Нам ответили так:

— Самой крупной локацией для отдыха детей разных возрастных групп является центральный детский городок ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Площадь территории — более 4000 квадратных метров.

Реконструкция была проведена в осенний период 2024 года. В проекте предусмотрены: игровые комплексы, спортивные комплексы, различные виды качелей и т. д. Всего более 40 элементов, разных производителей и устройство травмобезопасного покрытия. Проектом так же предусмотрены малые архитектурные формы (лавки с навесами). Все оборудование испытано, сертифицировано и соответствует техническому регламенту.

На стадии проектирования были учтены зоны безопасности детского игрового и спортивного оборудования, учитывались демпфирующие свойства покрытий, которые подбирались с учетом критических высот для травмобезопасности детской площадки.

Также при подборе материалов учитывались такие параметры, как долговечность, ремонтопригодность и стоимость обслуживания при длительной эксплуатации.

При реализации проекта были соблюдены все нормативы и правила действующего законодательства, технического регламента, к установке на площадке допускалось только оборудование прошедшее сертификацию в соответствии с действующим законодательством. Использованные материалы также имеют сертификацию. Монтаж производился с привлечением специалистов завода-изготовителя детского игрового и спортивного оборудования.

Травмобезопасное покрытие в виде плитки выбрано из-за ремонтопригодности.

В дальнейшем такое покрытие проще в эксплуатации и его обслуживанием будут заниматься профильные сотрудники учреждения. Толщина изделий определена максимальной высотой падения, установленного оборудования. При использовании наливного покрытия обслуживание выполняется специализированной организацией на основании контракта.

Стоит отметить, что температурные колебания в весенний период времени и усадка грунта повлияли на изменение уровня тротуарной плитки и травмобезопасного покрытия.

В рамках гарантийных обязательств подрядчиком проведен осмотр и запланированы ремонтные мероприятия в срок до 15 мая 2025 года. В локациях, где в весенний период времени виден грунт, будет посеян газон.