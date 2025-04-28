ФАС призвала торговые сети не повышать цены на мясо в майские праздники

Фото Алексея Пирязева.

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.

ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в майские праздники.

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.

Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям.

— Напомним, ведомство ведет постоянный анализ цен на продукты питания и высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки, в том числе на мясо. По мнению службы, такая практика позволяет повысить доступность востребованного товара для населения, — сообщает ФАС России.