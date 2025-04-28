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ФАС призвала торговые сети не повышать цены на мясо в майские праздники
Фото Алексея Пирязева.

ФАС призвала торговые сети не повышать цены на мясо в майские праздники

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.

ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в майские праздники.

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.

Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям. 

— Напомним, ведомство ведет постоянный анализ цен на продукты питания и высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки, в том числе на мясо. По мнению службы, такая практика позволяет повысить доступность востребованного товара для населения, — сообщает ФАС России.

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