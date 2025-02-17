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Как в Ясной Поляне отпразднуют Масленицу
Фото из архива Myslo.

Как в Ясной Поляне отпразднуют Масленицу

Публикуем афишу.

1 и 2 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя масленица».

Сотрудники отдела по работе со школьниками яснополянского музея расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах: научатся ходить на ходулях, узнают, что такое «петушиные» бои и калечина-малечина, прокатятся в санях и попробуют вкуснейшие блины в русской избе.

Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо большой куклы-Масленицы, которую сжигали на Прощеное воскресенье, делали маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Ее делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лентами. После праздников домашнюю Масленицу сохраняли. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом. 

Программа будет проходить на территории музея-усадьбы на площадке у Кучерской избы. 1 марта — в 11.00 и 12.30; 2 марта — в 11.00 и 12.30.

Продолжительность программы — 2 часа 30 минут. Возрастное ограничение: 6+. 

Информация о билетах по тел. +7 (48751) 76-1-10. Количество мест ограничено.

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