Как в Ясной Поляне отпразднуют Масленицу

Фото из архива Myslo.

1 и 2 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя масленица».

Сотрудники отдела по работе со школьниками яснополянского музея расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах: научатся ходить на ходулях, узнают, что такое «петушиные» бои и калечина-малечина, прокатятся в санях и попробуют вкуснейшие блины в русской избе.

Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо большой куклы-Масленицы, которую сжигали на Прощеное воскресенье, делали маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Ее делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лентами. После праздников домашнюю Масленицу сохраняли. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом.

Программа будет проходить на территории музея-усадьбы на площадке у Кучерской избы. 1 марта — в 11.00 и 12.30; 2 марта — в 11.00 и 12.30.

Продолжительность программы — 2 часа 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Информация о билетах по тел. +7 (48751) 76-1-10. Количество мест ограничено.