Детский лагерь «Алексин-Бор» введут в эксплуатацию в 2026 году

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 17 февраля, глава Тульской области Дмитрий Миляев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии региона.

В своем телеграм-канале Дмитрий Вячеславович раскрыл подробности встречи. Так, участники обсудили сферу детского отдыха. Тульская область участвует в федеральной программе по модернизации организаций детского отдыха.

По словам губернатора, в 2025 году в Тульской области капитально отремонтируют пищеблоки в лагерях «Орленок», им. С. Чекалина и им. Олега Кошевого и медблок в лагере «Орленок». Кроме того, возведут по два модульных жилых корпуса в лагерях «Ласточка» и им. С. Чекалина.

В 2026 году ожидается капремонт пищеблоков в лагерях «Юность» и «Сигнал», а также установка двух модулей в «Орленке».

В 2027 году в регионе построят по два модуля в «Юности» и лагере им. С. Чекалина, капитально отремонтируют медблок в лагере им. Олега Кошевого.

— Попросил Валентину Матвиенко рассмотреть возможность включения в государственную программу «Развитие образования» мероприятий, предусматривающих выделение средств на строительство и реконструкцию недействующих организаций отдыха детей и их оздоровления, — рассказал губернатор.

Предстоящим летом лагерь «Солнечный» должен открыться под новым названием — «Звездный».

Кроме того, в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию лагерь «Алексин-Бор».

— Пока остается потребность в реконструкции лагеря «Космос», — добавил Дмитрий Миляев.

