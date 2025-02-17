В Туле 10 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья

Фото: телеграм-канал Ильи Беспалова

Всего в 2025 году выплаты на улучшение жилищных условий получат 30 семей.

понедельник, 17 февраля, глава администрации Тулы Илья Беспалов вручил молодым семьям документы на социальную выплату на улучшение жилищных условий. Деньги можно потратить на покупку квартиры или строительство собственного дома.

Выплаты предоставляются по муниципальной программе «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула». Подробности участия в ней можно уточнить в городском комитете имущественных и земельных отношений по телефону: 52-07-00 (добавочный 728).