Тулячке удалили опухоль яичника размером с арбуз

Фото онкоцентра.

Женщина обратилась к врачам из-за дискомфорта внизу живота. У нее заподозрили опухоль яичника, которая быстро росла.

68-летняя тулячка в конце декабря почувствовала дискомфорт внизу живота и обратилась в поликлинику по месту жительства. Врачи сделали УЗИ и выявили кистому правого яичника, которая быстро росла. Также у женщины нашли объемное образование брюшной полости и малого таза — муцинозную цистаденому.

В ходе лапаротомической операции пациентке удалили доброкачественную опухоль диаметром 25 см. Реабилитация после операции прошла успешно, женщину уже выписали под амбулаторное наблюдение.

— Муцинозная цистаденома — доброкачественное образование, состоящее из множественных камер. Опухоль склонна к быстрому разрастанию и может достигать размеров 30-50 см. Поэтому очень важно, в особенности для женщин, находящихся в менопаузе, посещать гинеколога 2 раза в год, чтобы избежать таких осложнений, — подчеркнула онкогинеколог ГУЗ «ТОКОД» Светлана Рябинина.