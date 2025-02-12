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Тулячке удалили опухоль яичника размером с арбуз
Фото онкоцентра.

Тулячке удалили опухоль яичника размером с арбуз

Женщина обратилась к врачам из-за дискомфорта внизу живота. У нее заподозрили опухоль яичника, которая быстро росла.

68-летняя тулячка в конце декабря почувствовала дискомфорт внизу живота и обратилась в поликлинику по месту жительства. Врачи сделали УЗИ и выявили кистому правого яичника, которая быстро росла. Также у женщины нашли объемное образование брюшной полости и малого таза — муцинозную цистаденому.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/03/bc/dc55-f9c0-4035-a46d-fd43fc825682/f6dcc863-0dbf-42f3-9f97-7fc70cd4e3e4.jpg

В ходе лапаротомической операции пациентке удалили доброкачественную опухоль диаметром 25 см. Реабилитация после операции прошла успешно, женщину уже выписали под амбулаторное наблюдение.

— Муцинозная цистаденома — доброкачественное образование, состоящее из множественных камер. Опухоль склонна к быстрому разрастанию и может достигать размеров 30-50 см. Поэтому очень важно, в особенности для женщин, находящихся в менопаузе, посещать гинеколога 2 раза в год, чтобы избежать таких осложнений, — подчеркнула онкогинеколог ГУЗ «ТОКОД» Светлана Рябинина.

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